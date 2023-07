So ernährt sich der Tour-Leader – Die App sagt, wie viel geschöpft werden kann Drei Mahlzeiten und drei Snacks: Jonas Vingegaard und seine Teamkollegen wägen ihre Portionen präzise ab. Ein System, das auch den Spitzenfussball interessiert. Emil Bischofberger

Die Waage bestimmt auch für den Tour-Leader: Jonas Vingegaard am abendlichen Tour-Buffet. Foto: PD

Radprofis gelten als Kalorienzähler. Kein Wunder: Keiner will ein Kilogramm zu viel über die Berge transportieren. Daraus zu schliessen, dass die Fahrer Diät halten würden, ist ein Trugschluss. Insbesondere während einer dreiwöchigen Rundfahrt: Der tägliche Energieverbrauch ist so hoch, dass die Fahrer vielmehr schauen müssen, dass sie genug Kalorien zurück in den Körper bringen.