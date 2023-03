FCB-Auswärtsspiel in Luzern – Die Anreise der Basler sorgt wieder für Diskussionen Für den von den Fans angekündigten Marsch zum Stadion gibt es – wie bei den letzten Partien in Luzern – keine Bewilligung. Ein Gesuch werden die Basler nicht stellen. Tilman Pauls

Beim letzten Auswärtsspiel in Luzern protestieren die Basler Fans mit mehreren Plakaten gegen die Umstände rund um die Partien in der Swisspor-Arena. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Wenn der FC Basel auswärts auf den FC Luzern trifft, ging es in den letzten Monaten nicht immer nur um den Sport, sondern auch um die An- und Abreise der Basler Fans zum Stadion. Vor dem Spiel an diesem Samstag ist der Fanmarsch zur Swisspor-Arena nun erneut ein Thema.

Nachdem der traditionelle Marsch der Fans bei den letzten beiden Partien nicht bewilligt wurde, hat die «Muttenzerkurve» am Mittwoch auf ihrer Webseite verkündet, dass dieses Mal wieder eine «grösstenteils kanalisierte Anreise mit Extrazug und Fanmarsch» möglich sei.

Die Fans verwiesen auf eine Webseite der Stadt Luzern, auf der geschrieben stand, dass der Marsch in den letzten Jahren in den meisten Fällen gut und reibungslos funktioniert habe. Nur: Die entsprechende Textstelle war veraltet und wurde mittlerweile von der Webseite Stadtluzern.ch entfernt.

Auf Anfrage teilt ein Mitarbeiter der Stadt Luzern am Mittwoch mit: «Die FCB-Fans haben kein Gesuch für einen Fanmarsch gestellt. Es liegt folglich keine Bewilligung vor.» Dies war bis Freitag noch immer nicht der Fall und wird bis zum Anpfiff auch kaum passieren. Denn die Basler sind weiterhin nicht bereit, ein Gesuch zu stellen.

Zusammenstösse mit Polizei und FCL-Fans

«Abgesehen davon, dass es seit dem Luzerner Wiederaufstieg in der Saison 2006/07 nie eine Bewilligung brauchte, sind die Auflagen für eine solche Bewilligung für die Fanarbeit gar nicht umsetzbar: Ansagen per Megafon, Sing- und Skandierungsverbot vom Bahnhof bis zur Langensandbrücke, einen Ordnungsdienst organisieren, Kosten der Stadtreinigung übernehmen und noch vieles mehr. Dies alles steht in keiner Relation zu den in der Regel gut funktionierenden Märschen der Fans», sagt Ornella Pessotto von der Fanarbeit Basel.

Darum lautet die Konstellation auch vor dem Auswärtsspiel am Samstag: Kein Gesuch, keine Bewilligung – kein Marsch? Es könnte damit wieder zu Komplikationen zwischen den Fangruppen oder der Polizei kommen, wie das bei den letzten beiden Partien der Fall war.

Zur Erinnerung: Im Januar 2022 sind die Basler bereits individuell angereist. Nach dem Spiel kam es dann vor dem Gästesektor des Stadions zu Zusammenstössen zwischen Fans und der Polizei, bei der ein Basler durch den Einsatz von Gummischrot schwer am Auge verletzt wurde.

Und auch im letzten November reisten die Fans im Regelzug an und liefen dann im Gänsemarsch zum Stadion. Auf dem Hinweg blieb es friedlich, auf dem Rückweg kam es zu Ausschreitungen zwischen beiden Fangruppen rund um das Fanlokal der Luzerner, bei denen die Polizei eingreifen musste.

Ein Szenario, das sich an diesem Wochenende nicht wiederholen soll. Damit es bei einem Auswärtsspiel der Basler in Luzern mal wieder nur um den Sport gehen kann.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

Fehler gefunden?Jetzt melden.