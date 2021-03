Steigende Preise – Die Angst vor der Inflation kehrt zurück Die Regierung Biden lanciert ein riesiges Hilfspaket, die Zentralbanken überschwemmen die Märkte mit Geld. Die Preise beginnen zu steigen – kommt jetzt die Inflation? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Markus Diem Meier , Armin Müller

Versucht, die Märkte zu beruhigen: Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, bei ihrem Auftritt am Donnerstag vor den Medien in Frankfurt. Foto: Keystone

Lässt Bidens Hilfspaket die Preise steigen?

In den nächsten Tagen beginnt der Geldsegen. Die Steuerbehörde der USA stellt Checks aus, um jedem Bürger 1400 Dollar zukommen zu lassen, der weniger als 75’000 Dollar im Jahr verdient. Das ist Teil des Corona-Hilfspakets über 1,9 Billionen Dollar des neuen Präsidenten Jo Biden, das der US-Kongress am Mittwoch verabschiedet hat. Es ist eines der grössten Konjunkturprogramme der US-Geschichte.

Weil Restaurants, Kinos und vieles andere geschlossen waren, haben Amerikaner im letzten Jahr viel gespart. Geht der Lockdown zu Ende und kommt die Wirtschaft in Schwung, könnte das viele Geld einen Konsumboom auslösen – und die Preise hochschnellen lassen. In den USA ist die Jahresteuerung von 0,1 Prozent im Mai 2020 auf 1,7 Prozent angestiegen und in der Eurozone allein in den letzten drei Monaten von –0,3 Prozent auf 0,9 Prozent.