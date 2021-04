Digitalisierung an Schulen – Die Angst vor den Strahlen im Klassenzimmer Die Baselbieter Landrätin Lotti Stokar setzt sich für mehr Gesundheitsschutz ein. Doch gibt es effektiv Beschwerden? Eine Klinik antwortet differenziert. Jan Amsler

Im Baselbiet werden die Sekundarschulen flächendeckend mit Tablets ausgestattet. Foto: Urs Jaudas

Bis August 2022 werden sämtliche Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler im Baselbiet mit einem persönlichen iPad ausgerüstet sein. Die Digitalisierungsoffensive ist im Sommer 2020 gestartet, seither erhalten jeweils zu Beginn des Schuljahrs die neuen Siebtklässler ein eigenes Gerät. In eineinhalb Jahren werden also rund 9000 Schüler- und fast 1300 Lehrer-Tablets in den Sekundarschulen im Umlauf sein.

Während Lehrer und Schüler von den neuen Möglichkeiten schwärmen, ruft die Entwicklung auch Warner vor der Strahlenbelastung auf den Plan. Lotti Stokar aus Oberwil, Landrätin für die Grünen seit 2010, setzt sich politisch dafür ein, dass Vorsichtsmassnahmen getroffen werden.