Interview zum asiatischen Jahrhundert – «Die Angst vor China ist unbegründet» Die Pandemie verstärke den Machtverlust des Westens, sagt Kishore Mahbubani, Politikexperte aus Singapur. Die USA und Europa sollten die Illusion aufgeben, dass sie China verändern können. Vincenzo Capodici

Auf dem Weg zur Nummer 1 der Welt: Riesiges Porträt von Staatschef Xi Jinping anlässlich des 70. Jahrestags der Gründung der Volksrepublik China am 1. Oktober 2019. Foto: Imago

Mister Mahbubani, China und mehrere Staaten Ostasiens bekämpfen das Coronavirus deutlich besser als der Westen. Zeigt das, dass wir im asiatischen Jahrhundert sind, das Sie schon lange vorausgesagt haben? Das ist ein weiteres Anzeichen für den Anfang eines asiatischen Jahrhunderts, das vor allem durch den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas bereits im Entstehen ist. Es ist ziemlich erschütternd, zu sehen, wie schlecht etwa die USA vor allem während der Trump-Präsidentschaft mit der Pandemie umgegangen sind. Es gibt einen gravierenden Unterschied in der Zahl der Covid-Toten pro eine Million Einwohner zwischen westlichen und ostasiatischen Staaten: In den USA liegt die Zahl der Todesfälle pro Million bei über 2000, in den Ländern Ostasiens sind es weniger als 100.

Chinesische Lockdowns sind im Westen nicht denkbar. Inwiefern spielt das politische System eine Rolle bei der Pandemiebekämpfung? Im Westen wird argumentiert, dass seine Gesellschaften demokratischer sind und mehr Freiheiten zulassen. Und dass darum eine Corona-Politik wie in China im Westen nicht möglich ist. Klar, China, aber auch Vietnam werden von kommunistischen Parteien autoritär regiert. Ostasiatische Gegenbeispiele von demokratischen Staaten sind Südkorea, Taiwan oder Japan. Auch diese Länder kommen relativ gut durch die Pandemie. Es gibt mehr kulturelle als politische Gründe, die den Unterschied ausmachen.

Können Sie das erläutern? Das Vertrauen in die Wissenschaft ist ein entscheidender Unterschied. In den USA und anderen westlichen Ländern gab und gibt es teilweise grosse Widerstände zum Beispiel gegen das Maskentragen oder das Impfen. Das hat mich überrascht. Dabei haben asiatische Staaten gerade vom Westen gelernt, welche Bedeutung Wissenschaft und Technologie haben.

«Es ist nicht erkennbar, dass die USA eine umfassende China-Strategie mit klaren Zielen haben.»

Gibt es weitere entscheidende Unterschiede? Im Westen werden die Rechte der Bürgerinnen und Bürger stärker betont als deren Pflichten, während sie in den ostasiatischen Gesellschaften den gleichen Stellenwert haben. Diese kennen auch das Verantwortungsgefühl gegenüber der Gemeinschaft. Das konfuzianische Ethos beeinflusst die ostasiatischen Gesellschaften. Es braucht eine Balance zwischen Freiheit und Verantwortung. Das wird im Westen offensichtlich anders betrachtet. Die Pandemie führt dazu, dass Chinas Aufstieg weitergeht. Das zeigt sich auch in der raschen Erholung der chinesischen Volkswirtschaft. (Lesen Sie auch den Artikel «4,9 Prozent Wachstum – zu wenig für China?»)

Der Westen tut sich schwer mit dem Aufstieg Chinas. Die Amerikaner ringen mit den Chinesen um die globale Vormachtstellung. Wie könnte dieser geopolitische Wettstreit verlaufen? Im politischen Diskurs in den USA ist die Stimmung gegenüber China so vergiftet, dass das Verhältnis zwischen den beiden Staaten auch unter Präsident Joe Biden angespannt bleibt. Obwohl die US-Politik zutiefst gespalten ist, herrscht ein Konsens darüber, dass es für Amerika an der Zeit ist, China entgegenzutreten, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch. Es ist aber nicht erkennbar, dass die USA eine umfassende China-Strategie mit klaren Zielen haben.

Die USA haben kürzlich mit Grossbritannien und Australien einen Sicherheitspakt beschlossen, um im indopazifischen Raum den Einfluss Chinas einzudämmen. Wie beurteilen Sie das? Das ist wie ein Rauschen aus der Vergangenheit. Der wahre Wettstreit zwischen den USA und China wird in Ostasien auf dem Feld der Wirtschaft ausgetragen. Darum wäre es im Interesse der USA, den Handel mit allen grossen Volkswirtschaften der Region auszubauen, und zwar inklusive des Handels mit China. So könnten die USA ihre Präsenz in Ostasien langfristig festigen. Amerikas jüngere China-Politik, wie zum Beispiel Donald Trumps Handelskrieg, ist ein Fehlschlag. Immerhin versucht nun die Biden-Regierung, eine vernünftigere China-Politik einzuschlagen. (Lesen Sie zum Thema auch den Artikel «In der Schweiz nimmt Biden einen neuen Anlauf mit China».)

«China vertritt entschieden seine Interessen, wie jede andere Supermacht. Es ist selbstbewusster geworden, aber nicht militärisch aggressiver.»

China setzt seine Interessen knallhart durch. Es reagiert heftig, wenn es wegen seines Umgangs mit den Uiguren oder mit Hongkong kritisiert wird. Und schüchtert Taiwan ein mit militärischen Manövern. Ist China nicht eine Gefahr für den Weltfrieden? Peking vertritt entschieden seine Interessen, wie es jede andere Supermacht auch tut. Eine milde Supermacht – das wäre ein Widerspruch. Dank ihres wirtschaftlichen Aufstiegs ist die Volksrepublik selbstbewusster geworden. China hat aber seit über 40 Jahren keinen Krieg mehr geführt, es hat in 30 Jahren keine Kugel mehr über seine Grenze abgefeuert. Es hat keinen Krieg im Irak begonnen. China ist aber militärisch nicht aggressiv geworden – obwohl es inzwischen auch eine Militärmacht ist. China plant keine Eroberungen. Aber auch für Chinas Regierung gibt es rote Linien. Und das betrifft Taiwan.

Politik-Experte, Ex-Diplomat und Zurich-Verwaltungsrat Infos einblenden «Hat China schon gewonnen?» heisst das neueste Buch von Kishore Mahbubani . Foto: ZVG Der Singapurer Kishore Mahbubani gehört zu den bedeutendsten Intellektuellen Asiens. Der 72-jährige Politologe indischer Abstammung wirkt seit 2004 an der Nationalen Universität von Singapur. Zuvor war Mahbubani über 30 Jahre als Diplomat tätig gewesen, unter anderem 2001 und 2002 als UNO-Botschafter Singapurs sowie als Vorsitzender des UNO-Sicherheitsrats. Mahbubani veröffentlichte mehrere viel beachtete Bücher zu wirtschaftlichen und geopolitischen Themen, zuletzt «Hat China schon gewonnen?», das kürzlich in deutscher Sprache erschienen ist. Seit 2015 ist Mahbubani Mitglied der Verwaltungsräte der Zurich Insurance Group AG und der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG. (vin)

Wie beurteilen Sie die Gefahr eines Krieges zwischen China und den USA wegen Taiwan? Solange Taiwan nicht formell seine Unabhängigkeit erklärt, gibt es keinen Krieg um Taiwan. Gemäss dem Ein-China-Prinzip, das auch von den USA anerkannt wird, sind Taiwan und China Teile eines einzigen Landes. Taiwan markiert die letzte Etappe des Jahrhunderts der Demütigungen, das China von 1842 bis 1949 durch westliche Mächte und Japan erlitten hat. Darum vertritt China eine derart entschlossene Position gegenüber Taiwan. Das ist ein hochsensibles Thema in den Beziehungen zwischen China und USA. (Lesen Sie auch den Artikel «US-Militärpräsenz in Taiwan empört China».)

Sie vertreten die Ansicht, dass der Westen China nicht versteht. Welches sind die drei grössten Fehleinschätzungen? Erstens, der Westen sollte die Illusion aufgeben, dass er China verändern kann. Die Erwartung, dass eine Liberalisierung der Wirtschaft auch eine Liberalisierung des politischen Systems bewirkt, erfüllt sich nicht in China. Zudem ist Druck von aussen nur kontraproduktiv. China wird nie eine Kopie des Westens werden. Die chinesische Zivilisation erneuert sich gerade, aber eben auf der Basis seiner Traditionen und seiner Kultur. Zweitens, Chinas Kommunisten haben nicht die Absicht wie einst die Sowjetunion, ihr politisches System zu exportieren. Sie wollen vielmehr mit möglichst vielen Ländern Handel betreiben, um den Wohlstand der eigenen Bevölkerung zu mehren. Drittens, China hat kein Interesse, die Welt zu beherrschen, wie es lange Zeit die USA machten oder zumindest versuchten. Mit 1,4 Milliarden Menschen hat China bereits eine eigene Welt und damit genug zu tun.

«Der Westen hatte in den letzten 200 Jahren einen überwältigenden Erfolg. Aber das war eine historische Anomalie.»

Dann braucht der Westen also keine Angst vor China zu haben. Es gibt im Westen eine tief sitzende Angst vor der «gelben Gefahr», aber dies ist unbegründet. Der Westen sollte umdenken, um sich in einer neuen Phase der Geschichte zurechtzufinden. Anstatt die Welt dominieren zu wollen, muss er lernen, die Macht zu teilen und mit nicht westlichen Zivilisationen zu leben, insbesondere mit China. Auch Indien befindet sich im Aufstieg. Die USA müssen sich darauf einstellen, dass sie in 10 bis 15 Jahren von China als grösste Wirtschaftsmacht abgelöst werden. Trotzdem können die USA eine weltweit angesehene und einflussreiche Nation bleiben. In den Ländern des Westens wird der Lebensstandard weiterhin sehr hoch sein. Der Westen hatte in den letzten 200 Jahren einen überwältigenden Erfolg. Man muss allerdings wissen, dass dies eine historische Anomalie war.

Können Sie das erklären? Bis 1820 waren die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt immer China und Indien gewesen. Erst in den letzten 200 Jahren stiegen zuerst Europa und dann die USA auf. Wenn nun also China zur Nummer 1 wird und danach Indien zur Nummer 2, gefolgt von den USA und Japan, ist das sozusagen eine Rückkehr zur historischen Norm. Der Niedergang des Westens ist nicht absolut, sondern relativ – also im Vergleich mit dem Aufstieg Asiens. Wir befinden uns auf dem Weg zu einer multipolaren Welt.

Europa wirkt unentschlossen im Umgang mit China. Was würden Sie den Europäern raten? Europa müsste sich seiner wichtigsten geopolitischen Herausforderung stellen. Seine grösste Bedrohung ist nicht Russland, auch nicht China, sondern die demografische Explosion in Afrika. Heute schon hat Afrika etwa doppelt so viele Einwohner wie Europa, 2100 könnten es zehnmal so viele sein. Die Folge sind starke und zunehmende Migrationsschübe in Richtung Europa. Das würde auch den Aufstieg der extremen Rechten begünstigen und die europäischen Gesellschaften destabilisieren. Darum müsste Europa ein fundamentales Interesse haben, die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas zu fördern. Und hier bietet sich als Partner China an, das bereits der grösste Investor auf dem afrikanischen Kontinent ist. Die Europäer sollten in der Entwicklungspolitik mit China zusammenarbeiten, um die Migration aus Afrika in Richtung Europa einzudämmen.

Vincenzo Capodici ist Redaktor im Ressort International. Seit 2007 für Tamedia tätig mit Schwerpunkt Onlinejournalismus, u.a. News-Redaktor, Reporter und 12-App-Produzent. Er ist Mitglied des Tamedia-weiten Netzwerks «Neue Formen & Storytelling». @V_Capodici

