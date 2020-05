Lockerung des Lockdowns – Die Angst und wir Den einen geht es viel zu schnell, den anderen viel zu langsam. Wenn am Montag die neue Normalität beginnt, müssen Erwartungen und Ängste neu justiert werden. Das ist für viele vor allem eines: wahnsinnig anstrengend. Christian Zürcher , Philipp Loser

Wie gehen wir mit den neuen Freiheiten um? Ist Zug und Tram fahren fahrlässig? Oder nicht? Sicher ist nur: Wir leben in unsicheren Zeiten. Foto: Urs Jaudas

«Phase 2» startet. Sie beginnt an diesem Montag überall etwas anders – gerade in den Schulen. Mit Halbklassen, mit Vollklassen, mancherorts mit mehr Durchmischung, andernorts mit weniger, mit Ausflügen in den Wald oder strikter Quarantäne auf dem Schulareal.