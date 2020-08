IT-Cracks an Schulen – Die Angst der Schulleitungen vor Eliteförderung Nur zwei der zehn Sekundarschulen haben die Talentscouts des ICT Campus, an dem Jugendlichespielerisch in Informatik gefördert werden, eingeladen. Tobias Gfeller

An Sekundarschulen sollen speziell auch Mädchen im Programmieren und Bauen von Robotern ausgebildet werden. Doch die Basler Schulen machen nur harzig mit. Foto: Simon Tanner

Am ICT Campus in Muttenz lernen Jugendliche jeweils am Samstagmorgen in für sie kostenlosen

Kursen unter anderem Programmieren und das Bauen von Robotern. Innerhalb von nur drei Jahren

entwickeln sie sich vom Talent zum IT-Crack. Speziell auch Mädchen sollen gefördert werden, die

Freude an Informatik haben, aus den verschiedensten Gründen beruflich den Weg dazu aber nur

selten finden.