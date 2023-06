Der FCB vor dem Trainingslager – Seefeld neu, Schultz neu – und das Warten auf die Amdouni-Offerte Am Samstag reisen die Profis des FC Basel nach Seefeld ins Trainingslager. Was man dazu wissen muss – und was parallel dazu hinter den Kulissen zu erwarten ist. Oliver Gut Tilman Pauls

Erstmals Seefeld, erstmals Timo Schultz: Der FCB hat ein neues Trainingslager samt neuem Trainer. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus).

Wo findet das Trainingslager der Basler statt?

Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren bereitet sich der FCB nicht am Tegernsee auf die neue Saison vor, sondern im österreichischen Seefeld. Dabei gab es durchaus Pläne, auch dieses Jahr wieder auf der Anlage des SF Gmund-Dürnbach zu trainieren, so wie im letzten Jahr. Allerdings gab es bei der Planung einige Verzögerungen, und der Platz wurde vorerst an andere Clubs vergeben. Darum mussten die Basler dieses Mal ausweichen und reisen ins österreichische Seefeld in Tirol, das 50 Kilometer südlich vom Tegernsee liegt. Dort trainiert die Mannschaft eine Woche und damit etwas kürzer als in den vergangenen Jahren.