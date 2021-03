Regionalsport – Die Amateurfussballer geraten in Zeitnot Nach dem Bundesrats-Entscheid müssen die Amateurfussballer weiter auf den Wiedereinstieg in den normalen Trainingsbetrieb warten. Ohne Modusänderung kann die Saison nicht fertig gespielt werden. Luc Durisch

Die regionalen Amateurfussballer müssen sich an einen neuen Modus gewöhnen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Anfang März hatten die Amateurfussballer noch Hoffnung. Während die Kinder und die Jugendlichen schon seit längerem wieder normal trainieren durften, öffneten die Sportanlagen nach einer viermonatigen Zwangsschliessung die Türen auch für die erwachsenen Kicker wieder. Und man hatte die Aussicht, dass man am 22. März wieder ohne Einschränkungen trainieren und sich auf den Wiederbeginn der Spielzeit Mitte April vorbereiten könnte. Doch seit dem Bundesratsentscheid vom letzten Freitag ist klar: Die Realität für die regionalen Aktiv-Fussballer heisst weiterhin Training in 15er-Gruppen mit Maske oder Abstand anstatt normalem Trainingsbetrieb.

Die Wiederaufnahme des Courant normal verzögert sich also weiter. Frühster Trainingsstart ist nun der 19. April, was bedeutet, dass man den Meisterschaftsbetrieb bei den Aktiven frühestens am Wochenende vom 30. April wieder aufnehmen kann. Dass dies ein optimistischer Zeitplan ist, weiss auch Daniel Schaub, der Präsident des Fussballverbands Nordwestschweiz. Er sagt aber: «Klar sind zwei Wochen Vorlauf wenig. Aber die Teams können sich schon seit dem 1. März technisch und physisch vorbereiten.»

Bereits bekannt ist jedenfalls, dass es im Meisterschaftsbetrieb trotz der Eile zu Modusänderungen kommt. Denn nun bleiben den Aktiven schlicht zu wenige Termine übrig, um bis Ende Juni den vollen Umfang der Spiele absolvieren zu können.

Geht es überhaupt weiter?

Für die Mannschaften der 5. Liga, die Halbjahresmeisterschaften bestreiten, bedeutet diese Verzögerung eine grosse Unsicherheit. Weil aus der Herbstrunde noch einige Spiele offen sind und in der Frühjahresrunde eigentlich die Aufstiegsgruppen um die Promotion in die 4. Liga spielen sollten, kommt man in Zeitnot. Die Wettspielkommission des Verbands ist aktuell daran, Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Wie diese aussehen könnten, ist allerdings noch unklar.

Die weiteren regionalen Ligen spielen ganzjährige Meisterschaften. Für die betroffenen Teams ist bereits jetzt klar, wie es weitergeht: Bei kleinen Gruppengrössen wie in der 3. und 4. Liga der Frauen und in der Senioren-Meisterklasse der Männer soll die Meisterschaft planmässig zu Ende geführt werden. Von der 4. Liga bis zur 2. Liga regional sind die Gruppen allerdings so gross, dass dies zeitlich nicht möglich ist. In diesen Ligen wird die Gruppe nach Beendigung der Hinrunde aufgeteilt in eine Hälfte, die gegen den Abstieg kämpft, und eine andere, die um die Promotion spielt. Die Punkte aus der Hinrunde werden mitgenommen. Innerhalb der kleineren Gruppen spielt dann jeder einmal gegen jeden, bevor es zur Endabrechnung kommt.

Diese Split-Lösung ist ein Novum im Amateursport. Allerdings ist noch längst nicht klar, dass sie überhaupt zur Anwendung kommt. Der aktuell vom Bundesrat geplante Öffnungsschritt, der vergangenen Freitag verschoben wurde, sieht nämlich nicht vor, dass die regionalen Kicker Mitte April wieder in den Normalbetrieb zurückkehren können. Angedacht ist stattdessen, dass Sportarten mit Körperkontakt im Aussenbereich nur erlaubt werden, wenn eine Maske getragen wird. Wettkämpfe bleiben dagegen in allen Sportarten verboten. Wie es im Fall einer weiteren Verzögerung weitergeht, ist noch unklar. Sicher ist nur: Damit die Saison gewertet werden kann, muss mindestens die Hälfte der Spiele absolviert worden sein.