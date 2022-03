6,6 Millionen Franken jährlich – Basler Alternativ- und Jugendkultur erhält ein Trinkgeld Der Grosse Rat hat am Mittwoch die Umsetzung der Trinkgeld-Initiative beschlossen. Wer genau profitiert? Was passiert jetzt? Die wichtigsten Antworten. Yannik Schmöller

Clubs wie Das Viertel werden ebenfalls vom neuen Kulturfördergesetz in Basel-Stadt profitieren. Foto: PD / Das Viertel

Das Basler Stimmvolk will, dass die Jugend- und Alternativkultur stärker unterstützt wird. Am 29. November 2020 hat es die kantonale Initiative «Aktive Basler Jugendkultur stärken: Trinkgeld-Initiative» mit 58 Prozent Ja- Stimmen angenommen. Fünf Prozent der jährlichen Kulturausgaben in Basel-Stadt sollen in die aktive Alternativ- und Jugendkultur fliessen, so die Forderung. Am Mittwoch hat nun der Grosse Rat die Umsetzungsvorschläge der Regierung mit 82 gegen 11 Stimmen angenommen. Doch worum geht es bei dieser Gesetzesänderung genau? Die wichtigsten Antworten im Überblick.