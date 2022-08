Der FCB besiegt Sofia mit 2:0 – Die Alten zeigen den Jungen, wo das Tor zum Glück steht Dank einem 2:0 im Rückspiel gegen ZSKA Sofia zieht der FC Basel in die Conference League ein. Das sorgt nicht nur bei David Degen für Erleichterung. Tilman Pauls

Fabian Frei erzielt im Rückspiel gegen Sofia in der 66. Minute das wichtige 1:0 für die Basler. Foto: Keystone

Zeki Amdouni könnte dieses wichtige, frühe Tor für den FC Basel schiessen. Er steht ziemlich frei in der 18. Minute, fünf Meter vor dem gegnerischen Tor. Kurz zuvor hat auch Andi Zeqiri eine grosse Chance, den Basler Rückstand aus dem Spiel in Sofia schon in der Anfangsphase auszugleichen. Und dann ist da natürlich noch der Seitfallzieher von Liam Millar.