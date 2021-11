Fahrtenschreiber – Die alten Hasen «Wetten, dass …?» ist wieder da. Abba ist wieder da. Schade, geben nicht auch Kultbundesräte wie Ruth Dreifuss und Adolf Ogi ihr Comeback. Meinung Philipp Probst

Am Samstagabend präsentierte Thomas Gottschalk die Jubiläumsausgabe von «Wetten, dass...?». Der Moderator, hier mit Helene Fischer und Michelle Hunziker, und die Show wirkten, als seien sie nie weg gewesen: Die Sendung kam in Deutschland auf 13,8 Millionen Zuschauer und erreichte einen Marktanteil von 45,7 Prozent. Auf SRF waren 569’000 Zuschauer dabei. Foto: Getty Images

Ich bin im Wettfieber. Seit einer Woche überlege ich mir eine richtig spektakuläre Wette. Thomas Gottschalk hat mich mit der Neuauflage von «Wetten, dass ...?» heissgemacht. Wie früher, als wir am Samstagabend noch en famille auf dem Sofa gesessen und TV geguckt haben. Ach, was waren das für schöne Zeiten. Ist nicht ironisch gemeint! Es waren wirklich schöne Zeiten. Heute gucken wir alle in unsere doofen Smartphones …

Also, ich wette. Hab da so einige Ideen. Ich mach mal eine Auslegeordnung.

Ich wette, dass ich es schaffe, in meinem Wohnquartier in Basel innert fünf Minuten einen Parkplatz zu finden. Uff, das wird schwierig. Aber an einem Samstagabend – könnte klappen.