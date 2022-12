Neue Filiale im Joggeli – Die Aldisierung Basels geht weiter Nach dem Teilrückzug vom Manor aus dem Shoppingcenter St.-Jakob-Park sind dieses Jahr Nachmieter eingezogen. Darunter ein Discounter. Simon Bordier

Schon über 20-jährig: Blick in den Eingangsbereich des Shoppingcenters St.-Jakob-Park im Eröffnungsjahr 2001. Archivfoto: Markus Stückling (Keystone)

In die Leere, welche die Manor-Nahrungsmittelabteilung und das Manora-Restaurant nach dem Wegzug aus dem Shoppingcenter St.-Jakob-Park hinterlassen haben, kehrt wieder Leben ein: Nach dem Detailhändler Coop eröffnet diese Woche nun auch Billig-Konkurrent Aldi eine Filiale im Joggeli.

Ab Donnerstag, 15. Dezember, stehe auf einer Verkaufsfläche von rund 1100 Quadratmetern das gesamte Aldi-Sortiment zur Verfügung, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Dazu gehörten auch frisches Obst und Gemüse. In dem neuen Discounter im St.-Jakob-Park würden insgesamt zehn Mitarbeitende beschäftigt.

Es handelt sich laut Angaben des Discounters um die vierte Aldi-Filiale in der Stadt Basel und die elfte in der Region. Die Eröffnung will man am Donnerstag mit Sonderangeboten und Spielattraktionen gebührend feiern. (Lesen Sie hier, wie das St.-Jakob-Stadion für 50 Millionen Franken erneuert werden soll.)

Will auch frisches Obst und Gemüse anbieten: Das Filialteam des neuen Aldi im St.-Jakob-Park. Foto: zvg

Der Manor hatte vor rund einem Jahr seinen Food-Bereich sowie das Restaurant Manora im St.-Jakob-Park geschlossen. Die Warenhausfläche wurde von 4500 auf 3000 Quadratmeter verkleinert (mehr dazu erfahren Sie im Interview mit Centerleiter Daniel Zimmermann).

Im Lauf dieses Jahres zogen diverse Nachmieter ein: Ein Coop-Supermarkt und ein Coop-Restaurant feierten ihre Eröffnung vergangenen August, wenig später folgten eine Filiale des Buchhändlers Weltbild sowie ein Fast-Food-Lokal von Burger King. «Im Dezember macht die Neueröffnung des Aldi den Abschluss eines intensiven und dynamischen Jahres perfekt», frohlockte Centerleiter Daniel Zimmermann bereits im Sommer.

