Einlass mit Covid-Zertifikat – «Die Akzeptanz war von Anfang an sehr gross» Seit Monaten sind in gewissen Branchen Anlässe nur mit Zertifikat möglich. Festivalveranstalter, Clubs und die Fussball-Liga berichten über ihre Erfahrungen mit den Covid-Kontrollen. Philipp Felber-Eisele

Mit dem Zertifikat ans Open Air: So war die Teilnahme am Openair Gampel in diesem Jahr möglich. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Einige Gäste waren sichtlich etwas verwirrt. Mit gezückten Handys, IDs und der Maske auf warteten sie auf Einlass ins Restaurant. Ganz überrascht waren sie denn auch, als klar wurde, dass die Maskenpflicht nun im Innenraum nicht mehr gilt.

Solche Szenen, wie in einem Restaurant in Olten beobachtet, dürften sich diese Woche in vielen Beizen zugetragen haben. Die Zertifikatspflicht in den Restaurants muss sich noch ein wenig einspielen. In anderen Branchen ist das längst geschehen.

Bereits seit Mitte Sommer müssen Konzert- und Festivalveranstalter ihre Zuschauerinnen und Zuschauer kontrollieren, ob sie ein Covid-Zertifikat haben. «Mittlerweile läuft es gut», sagt Stefan Breitenmoser vom Branchenverband SMPA. «Am Anfang gab es noch Probleme, weil viele nicht genau wussten, was denn nun als Zertifikat gilt und was nicht.»