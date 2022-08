Was bis heute fehlt, ist ein Umsetzungsplan: Für Bundesrätin Doris Leuthard war die Zustimmung zur Energiestrategie 2050 der grösste Erfolg. Foto: Beat Mathys

Als vor fünf Jahren die neue Energiestrategie vom Volk angenommen wurde, schien alles klar. In Zukunft werden wir, in Übereinstimmung mit der Klimapolitik, mit sauberen Technologien jeder und jedem in diesem Land eine warme Wohnung, den Autofahrern ihre Mobilität und der Wirtschaft ihren Treibstoff für die Produktion garantieren. Ermöglicht werden sollte dies durch eine forcierte Elektrifizierung in allen Bereichen.