Über Bord zu werfen wäre endlich die Beitragslosigkeit des nicht erwerbstätigen Ehegatten. Diese Wohltat ist ein Relikt aus Zeiten der vorherrschenden Ernährerehe in den Fünfzigerjahren. Vielmehr sollten heute alle Nichterwerbstätigen nach den gleichen Vorgaben – dem Vermögen – beitragspflichtig sein. Immerhin ist in rund 5% der kinderlosen Paarhaushalte ein Ehepartner ohne Erwerbstätigkeit. Die Gleichstellung aller Nichterwerbstätigen, die keine Erziehungs- oder Betreuungspflichten haben, ist ein Gebot der Stunde und hätte Mehreinnahmen für die AHV zur Folge. Wenn die CVP – die Partei der Mitte – von «Heiratsstrafe» in der AHV spricht, müsste sie konsequenterweise Hand bieten zur Beendigung dieser ungerechtfertigten Privilegierung.