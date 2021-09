Wahlen in Deutschland – Die AfD hat die Quittung bekommen Nach Machtkämpfen und tiefen Rissen in der Parteispitze hat die AfD viele Wählerstimmen verloren. Doch im Osten feiert die rechtsradikale Partei auch Erfolge. Markus Balser , Antonie Rietzschel

Die AfD hat Stimmen verloren, obwohl sie zwischenzeitlich bei Umfragen zweitstärkste Partei war. Am Abend der Wahl gab es nachdenkliche Gesichter bei Beatrix von Storch (Mitte) und Co-Spitzenkandidat Tino Chrupalla (rechts). Foto: Ronny Hartmann (AFP)

Das Wahlwochenende hatte schon mit einer peinlichen Panne für die AfD begonnen. Zerknirscht räumte ihre Parteispitze ein, dass sie auf einen fingierten Flyerservice hereingefallen war. Eine Million Flugblätter wollte die AfD eigentlich noch kurz vor der Wahl von einer Firma unters Volk bringen lassen. Doch der Plan platzte. Der beauftragte Dienstleister existierte nicht, seine Website war gefälscht. Die Rechtspopulisten wurden betrogen und die Flyer nicht verteilt.

Das Finale fiel damit ähnlich aus wie der gesamte Wahlkampf: Die AfD kam mit ihren Themen bei den Wählern kaum an. Laut vorläufigem Endergebnis kam die AfD auf 10,3 Prozent. Damit blieb die erst vor gut acht Jahren gegründete Partei bei ihrem zweiten Einzug in den Bundestag deutlich hinter dem Ergebnis des ersten Einzugs zurück. Bei der Bundestagswahl 2017 kam die AfD noch auf 12,6 Prozent der Stimmen. Dabei hatten Umfragen die Partei in dieser Legislaturperiode, Anfang 2018 etwa, zwischenzeitlich sogar mal bei 18 Prozent und auf dem bundesweit zweiten Platz hinter der CDU gesehen. Der damalige Plan, die Union bei der nächsten Bundestagswahl anzugreifen, misslang nun gründlich.