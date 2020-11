HIV-Positiver der ersten Stunde erzählt – Die Ärzte gaben ihm noch zwei Jahre Grosse Unsicherheit, fieberhafte Suche nach einer Behandlung: Die Corona-Pandemie erinnert in vielem an die Zeit, als Aids unser Leben veränderte. Der Blick zurück macht aber auch Hoffnung in der heutigen Krise. Andrea Söldi

Tankt Kraft in der Natur: David Haerry, seit den Achtzigerjahren HIV-positiv. Foto: Adrian Moser

Angst, Verunsicherung, Aufregung und Widersprüchlichkeiten: Einiges, was derzeit das Coronavirus auslöst, kommt David Haerry bekannt vor. Der heute 60-Jährige ist einer der wenigen Überlebenden, die sich bereits in den 80er-Jahren mit dem HI-Virus angesteckt haben. Damals kam die Diagnose praktisch einem Todesurteil gleich. Es gab keine wirksamen Therapien, und ganz zu Beginn waren die Ansteckungswege noch nicht genau bekannt.

«Viele Leute fürchteten sich davor, HIV-positiven Menschen die Hand zu geben, dasselbe WC zu benutzen oder bei einem Apéro ein Glas von einer infizierten Person zu erwischen», erinnert sich Haerry. Doch auch als bereits klar war, dass sich das Virus nur über Blut und Sperma überträgt, hätten viele an ihrer übertriebenen Vorsicht festgehalten, sagt Haerry. Zum Teil dauere das bis heute an. «Was einmal in den Köpfen ist, ist kaum mehr wegzukriegen.»

1996 hing sein Leben an einem dünnen Faden

Dabei stehen mittlerweile so gute Therapien zur Verfügung, dass im Blut der Infizierten keine Viren mehr nachweisbar sind, womit sie auch beim Sex keine weitergeben können. Die Behandlung kostet jährlich rund 15’000 Franken und wird von der Grundversicherung übernommen.

Haerry steckte sich 1986 bei einem ungeschützten Sexualkontakt an und liess sich danach testen. Die Ärzte schätzten seine Lebenserwartung auf höchstens zwei bis drei weitere Jahre. Haerry war damals aber kerngesund und beschloss, ihnen nicht zu glauben. Er trieb viel Sport und ernährte sich ausgewogen. Erst zehn Jahre später erkrankte er ernsthaft. Wegen wiederholter Lungenentzündungen und Tuberkulose musste er mehrere Monate ins Spital. Sein Leben hing damals an einem dünnen Faden.

«Innert eines Jahres starben etwa 30 Patienten in meinem Alter.» Huldrych Günthard, Infektiologe Unispital Zürich

Haerrys Glück war, dass just dann, 1997, die ersten wirksamen Therapien auf den Markt kamen. Täglich schluckte er bis zu 27 Tabletten und litt unter starken Nebenwirkungen. Doch allmählich erholte sich sein Immunsystem. Auch heute noch steht er unter ärztlicher Kontrolle und braucht täglich Medikamente. Diese sind aber viel verträglicher als früher.

Die Anfänge von Aids miterlebt hat auch Huldrych Günthard – jedoch aus anderer Perspektive. Der leitende Infektiologe am Universitätsspital Zürich (USZ) hatte damals als Medizinstudent von der neuen, rätselhaften Krankheit gehört: Plötzlich traten bei jungen Menschen Krankheiten wie spezielle Formen von Lungenentzündungen, Pilzbefall im Mund oder der Hautkrebs namens Kaposi-Sarkom auf, an dem bis dahin praktisch nur Menschen mit geschwächter Immunabwehr erkrankt waren.

1991 arbeitete Günthard als Assistenzarzt in der Aids-Sprechstunde des Unispitals. «Das war sehr belastend. Innert eines Jahres starben etwa 30 Patienten in meinem Alter», erinnert sich der heute 59-Jährige. Und wie bei der aktuellen Epidemie sei Angst sehr verbreitet gewesen – unter Gesundheitsfachpersonen, aber auch in der Bevölkerung.

Trotz Unsummen von Forschungsgeldern gibt es keinen Impfstoff

Konnte eine HIV-Diagnose zu Beginn nur aufgrund der Begleitsymptome gestellt werden, so stand ab 1983 ein Test zur Verfügung, der klare Resultate lieferte. Bei Corona ging das viel schneller. Bereits zwei Wochen nachdem die neue Krankheit entdeckt worden war, konnte das gesamte Genom des Covid-19-Virus identifiziert werden. Und am 28. Januar, kurz nach den ersten Fällen in der Schweiz, stand die Universität Zürich mit einem Test bereit, noch bevor kommerzielle Tests auf den Markt kamen.

Und nun stehen schon in den nächsten Monaten zwei Impfstoffe in Aussicht, während es für HIV noch immer keinen gibt – und das nach fast 40 Jahren und einer Unsumme von Forschungsgeldern. Dies hänge damit zusammen, dass das Sars-CoV-2-Virus im Vergleich mit HIV deutlich einfacher konstruiert sei und sich auch viel weniger schnell verändere, erklärt Infektiologe Günthard. Zudem sei der Erfolg dem medizinischen Fortschritt und der guten internationalen Zusammenarbeit zu verdanken.

Die Aids-Kampagne in den Achtzigerjahren war vorbildlich

Auch bei der Behandlung habe man seit der ersten Welle dazugelernt. Corona-Patienten müssen heute weniger häufig auf die Intensivstation verlegt oder gar intubiert werden als noch im Frühling.

Weniger Lob hat Günthard für die aktuelle Präventionskampagne übrig. Sie sei zwar frühzeitig erfolgt, aber teilweise verwirrend gewesen. Zum Beispiel habe das Bundesamt für Gesundheit den Schutz von Gesichtsmasken heruntergespielt, weil es nicht genug davon gab. Die Aids-Kampagne dagegen sei vorbildlich abgelaufen, findet Günthard: «Man musste über Sex und Drogen reden, das war in den 80er-Jahren nicht einfach. Doch die Kommunikation war originell und weder moralisierend noch stigmatisierend.»

«Heute steht die Migrationsbevölkerung stärker im Fokus.» Nathan Schocher, Aids-Hilfe Schweiz

In gewissen Kreisen kursierte damals die Ansicht, dass «anständige Menschen» kein Aids bekämen. Das Virus war zunächst vor allem in der Drogenszene verbreitet, wo Spritzen getauscht wurden, sowie unter homosexuellen Männern, weshalb die Krankheit ganz am Anfang Grid genannt wurde (Gay-Related-Immune-Deficiency-Syndrome). Bald wurde jedoch klar, dass Übertragungen auch unter Heterosexuellen sowie von der Mutter auf das Kind stattfinden.

Die Stop-Aids-Kampagne war ein Wurf und für die Achtzigerjahre mutig-unverklemmt. Foto: PD

Die Stadt Zürich mit dem Drogenumschlagplatz Platzspitz reagierte mit der Abgabe sauberer Spritzen. Deshalb stecke sich heute fast niemand mehr auf diesem Weg an, sagt Nathan Schocher von der Aids-Hilfe Schweiz. «Heute steht die Migrationsbevölkerung stärker im Fokus.»

Fast so gesund wie andere, aber psychisch zerbrechlicher

Dafür sieht Schocher verschiedene Gründe: Geflüchtete und ausgewanderte Menschen haben oft weniger Zugang zu Bildung, stammen aus Kulturen, in denen Sexualität tabuisiert wird oder haben sexuelle Gewalt erfahren. Wie bei Corona habe es auch in der Anfangszeit von Aids die Forderung gegeben, Risikogruppen zu isolieren, sagt Schocher. «Zum Glück haben wir die Ausbreitung der Krankheit mit weniger drastischen Massnahmen in den Griff bekommen.»

David Haerry fühlt sich heute fast so gesund wie andere Männer in seinem Alter. Er ermüde etwas rascher und habe bisweilen Magen-Darm-Beschwerden wegen der Medikamente. Zudem sei er wie viele andere HIV-Infizierte wohl psychisch etwas zerbrechlicher, glaubt der ehrenamtliche Vorsitzende der Patientenorganisation Positivrat. Besonders seit dem Corona-Ausbruch: «Viele HIV-positive Menschen bekommen zu spüren, dass die Ärzte weniger Zeit haben für sie.» Und auch Haerry fand die Kommunikation bei Aids gelungener als bei Corona: pragmatischer und weniger alarmistisch.