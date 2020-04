FCB-Nachwuchs – Die Ära Van Lierop hat begonnen Neben der Trennung vom langjährigen Nachwuchstrainer Werner Mogg wird es im Nachwuchs des Vereins in diesem Sommer zu sechs weiteren Trennungen kommen. Der Holländer Percy van Lierop setzt nun die Visionen um, für die ihn der FCB vor einem Jahr verpflichtet hat. Tilman Pauls

Nachwuchstrainer Werner Mogg (rechts) wird sich ab dem Sommer um die Ausbildung beim FV Lörrach-Brombach kümmern. Dem FCB bleibt der 69-Jährige in reduziertem Pensum trotzdem erhalten. Foto: Freshfocus

Die Grüsse kommen von prominenter Stelle. Xherdan Shaqiri und Albian Ajeti haben sich aus ihrem Homeoffice in England gemeldet, um sich von dem Mann zu verabschieden, ohne dessen Birsläufe sie es möglicherweise nie bis in die Premier League geschafft hätten. In ihren Videos senden die beiden Grüsse an ihren ehemaligen Nachwuchstrainer Werner Mogg. Der hat ja nicht nur Shaqiri und Ajeti auf ihren Weg in die lukrativen Sphären des Profifussballs vorbereitet, sondern auch viele andere prominente Namen.