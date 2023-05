Tierfallen aus der Steinzeit – Die ältesten Kartenwerke der Menschheit Wissenschaftlerinnen haben bis zu 9000 Jahre alte Skizzen von «Wüstendrachen»-Strukturen identifiziert. Sie sind grösser als ein heutiges Fussballfeld. Forscher rätseln darüber, wie diese Gravuren mit damaligen Mitteln erstellt wurden. Jakob Wetzel

Die Architektur der sogenannten Wüstendrachen ist ohne Weiteres nur aus der Luft erkennbar. Foto: Oliver Barge, CNRS

Die Gebilde sind riesenhaft und raffiniert. Bis zu fünf Kilometer lang ziehen sich Mauern durch die Wüste und bilden eine breite Gasse. An ihrem Ende stehen ummauerte Gehege, grösser als ein heutiges Fussballfeld und gesäumt von bis zu vier Meter tiefen Gruben. Vor vielen Jahrtausenden, in der Jungsteinzeit, haben Menschen im Nahen Osten und in West- und Zentralasien, zwischen der Arabischen Halbinsel und dem heutigen Usbekistan, Tausende solcher Anlagen errichtet, um Wildtiere hineinzutreiben und auf diese Weise massenweise töten zu können, anstatt mühsam den Herden hinterherzujagen.