Livestream zum Regierungspodium – Die acht Kandidaten aus Sicht der Wirtschaft In einem Monat wird im Baselbiet gewählt. Monica Gschwind, Anton Lauber, Isaac Reber und Kathrin Schweizer stellen sich an einem Podium der Handelskammer ihren vier Herausforderern. Verfolgen Sie die Debatte live. UPDATE FOLGT

Acht Personen treten am 12. Februar zu den Wahlen für die Baselbieter Regierung an. Neben den Bisherigen Monica Gschwind (FDP), Anton Lauber (Mitte), Isaac Reber (Grüne) und Kathrin Schweizer (SP) sind es die vier Herausforderer Sandra Sollberger (SVP), Thomi Jourdan (EVP), Thomas Noack (SP) sowie der Grünliberale Manuel Ballmer.

Die Handelskammer beider Basel hat sämtliche acht Kandidatinnen und Kandidaten dazu motivieren können, an einem gemeinsamen Podium teilzunehmen. Was die Bisherigen und die Herausforderer zur Baselbieter Wirtschaft und anderen drängenden Fragen sagen, können Sie am Donnerstagabend im Livestream verfolgen. Die Diskussion beginnt um 17.30 Uhr.

amu

