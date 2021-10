Podcast «Alles klar, Amerika?» – Die Abtreibungsfrage spaltet die USA – schon wieder Warum flammt die Debatte um Schwangerschaftsabbrüche nun so heftig auf? Steht das Recht auf Abtreibungen in den USA auf der Kippe? Antworten in unserem neuen USA-Podcast.

In der texanischen Hauptstadt Austin demonstrieren Menschen gegen ein neues, rigides Gesetz, das die meisten Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt. Foto: AFP

Ein neues und sehr restriktives Abtreibungsgesetz in Texas hat die Debatte um Abtreibungen in den USA befeuert. Hunderttausende Amerikanerinnen gingen in den vergangenen Wochen auf die Strasse, um für das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch zu protestieren. Ein US-Bundesrichter hat das Gesetz inzwischen als «verfassungswidrig» beurteilt und vorläufig ausgesetzt.

Dennoch wächst bei Unterstützern des Rechts auf Abtreibung die Sorge, dass der Oberste Gerichtshof schon bald das Grundsatzurteil kippen könnte, mit dem Abtreibungen 1973 legalisiert wurden. Wie begründet sind diese Ängste? Warum tobt der Kampf um Abtreibungen in den USA derart heftig? Weshalb ist die Frage nach ihrer Zulässigkeit auch nach mehreren Jahrzehnten ungeklärt? Und worauf berufen sich Abtreibungsgegner in letzter Zeit zunehmend?

Darüber sprechen USA-Korrespondent Fabian Fellmann und Alan Cassidy in einer neuen Folge des Tamedia-Podcasts «Alles klar, Amerika?». (cas)

