Kritik an Basler Präsidialdepartement – «Die Abteilung Gleichstellung hat bisher nichts für LGBTI-Menschen getan» Die Kritik am Präsidialdepartement und damit an Regierungspräsident Beat Jans (SP) wird lauter. Das Vorhaben, für 83’000 Franken eine 50-Prozent-LGBTI-Stelle zu schaffen, stösst auf Unverständnis. Das Geld wäre anderswo besser eingesetzt. Mischa Hauswirth

Brauchen LGBTI-Organisationen mehr Geld oder braucht es eine staatliche Stelle? Diese Frage muss in Basel erst noch beantwortet werden. Foto: Getty Images/iStockphoto

Das Präsidialdepartement (PD) mit Regierungsrat Beat Jans (SP) an der Spitze will in der Abteilung Gleichstellung eine neue Stelle für LGBTI-Fragen schaffen. Kosten: 83’000 Franken für eine 50-Prozent-Stelle. Gegen dieses Vorhaben formiert sich Widerstand. GLP-Grossrat Johannes Sieber, der sich seit 15 Jahren mit der Kulturplattform GayBasel für die Sichtbarkeit von Homosexualität engagiert, unterstützt zwar den Gesetzesentwurf, aber die Schaffung einer neuen Stelle im PD kritisiert er. «Quasi als erste staatliche Massnahme eine neue Stelle zu schaffen, finde ich befremdend», sagt Sieber. Die LGBTI-Gemeinschaft in Basel würde aus vielen Personen bestehen, die sich seit Jahren oft ehrenamtlich organisieren.