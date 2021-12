Kommentar zur Pandemiepolitik - Die Abstimmung hat die Gemüter beruhigt

Aufgeheizte Stimmung: Protest gegen Corona-Massnahmen und Impfpflicht am Samstag in Düsseldorf. Foto: Ina Fassbender (AFP)

Am Samstag zogen erneut Tausende durch die Strassen deutscher Städte, um gegen Corona-Massnahmen und Impfpflicht zu protestieren. Wie in den Wochen zuvor auch in Österreich, Luxemburg, Belgien, Italien, den Niederlanden. Überall herrscht eine aufgeheizte Stimmung.

In der Schweiz dagegen scheint die Luft draussen zu sein. Wo vor kurzem noch Tausende durch die Gassen zogen, ist wieder Ruhe eingekehrt. Am Samstag verloren sich in Bern noch wenige Hundert beim Protest gegen Corona-Massnahmen und Impfpflicht. Die Stimmung hat sich deutlich beruhigt nach der Abstimmung über das Covid-19-Gesetz am 28. November. Die Massnahmengegner, die vorher wachsenden Zulauf erhielten und entsprechend laut auf sich aufmerksam machten, haben sich aus den Strassen zurückgezogen in ihre Telegram-Chaträume und andere soziale Medien.