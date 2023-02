Die Köpfe im neuen Landrat – Die Abgewählten und die prominenten Neuen Bei den Wahlen wurden auch einige Prominente abgewählt – nicht in jedem Fall selber verschuldet. Auch prominente Namen gibt es unter den Neugewählten. Thomas Dähler

Mehr als ein Viertel des 90 Köpfe zählenden Baselbieter Landrats wurde am Sonntag erneuert. Foto: Pino Covino

Mehr als ein Viertel des Landrats wurde am Sonntag erneuert. Unter den prominenten Neuen im Parlament figuriert etwa der grünliberale Regierungsratskandidat Manuel Ballmer. Vor vier Jahren war er ein Opfer des Baselbieter Wahlsystems. Diesmal verblieb der errungene Sitz der Grünliberalen in der Region drei in Liestal bei Manuel Ballmer. Leidtragende ist die ehemalige Landratspräsidentin Regula Steinemann, die die Wiederwahl im Wahlkreis Pratteln verpasst hat.