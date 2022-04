«Apropos» – der tägliche Podcast – Die 90er sind zurück! Trainer, tiefsitzende Hosen und bauchfreie Tops: In der Mode werden gerade die Neunzigerjahre gefeiert. Ein Grund: die romantische Verklärung dieser Zeit. Vivienne Kuster Annik Hosmann als Gast Philipp Loser als Host

Blazer in Oversize-Optik, sehr kurz geschnittene Tops, Trainer-Look und eng anliegende Kleider mit Spaghetti-Trägern aus Satin: Gerade wiederholen sich viele Modetrends der 1990er. Auch in der Popkultur erleben die Neunziger ein Revival.

Was hatten die 1990er, dass nun heute ausgerechnet sie wieder ausgegraben werden? Redaktorin Annik Hosmann hat sich diesen Trend angesehen und nennt einen Grund für das Revival: Es war die Zeit, in der alles gut war – oder zumindest so schien. Der Kalte Krieg war vorüber, die Schnelligkeit des Internets prägte unseren Alltag noch nicht. Ein Gegenbild zur Gegenwart.

In einer neuen Folge von «Apropos» spricht Annik Hosmann mit Philipp Loser über die Rückkehr der 1990er-Ästhetik und erklärt, weshalb es eher jüngere Menschen sind, die sich auf diesen Trend stürzen.

Ein Auszug aus der aktuellen Kollektion «Young Spring Fashion» von H&M erinnert stark an die Mode der 1990er Jahre. Quelle: H&M Fashion Ein Auszug aus der aktuellen Kollektion «Young Spring Fashion» von H&M erinnert stark an die Mode der 1990er Jahre. Quelle: H&M Fashion Ein Auszug aus der aktuellen Kollektion «Young Spring Fashion» von H&M erinnert stark an die Mode der 1990er Jahre. Quelle: H&M Fashion 1 / 5

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Annik Hosmann ist Redaktorin im Ressort Zürich Leben. Sie hat an der Universität Zürich Publizistik und Kulturanalyse studiert und schreibt seit 2018 über die Kultur und das Leben in Zürich. Mehr Infos @annikhosmann

