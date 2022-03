Ausnahmetalent aus Basel – Die 17-Jährige tritt regelmässig in vollen Konzertsälen auf Anna Schultsz spielt Geige, seit sie zwei Jahre alt ist. Heute blickt die Maturandin schon auf eine erfolgreiche Karriere zurück und hat noch grosse Pläne für die Zukunft. Vivana Zanetti

Geigerin Anna Schultsz nimmt ihre Violine überallhin mit. Foto: Nicole Pont

Mit 17 Jahren ist sie bereits eine erfolgreiche Violinistin: Anna Schultsz tritt mit ihrem Geigenspiel in gefüllten Konzertsälen auf, seit sie vier Jahre alt ist. Ende letzten Jahres hat sie ihre erste CD «Mouvements» veröffentlicht, die sie mit dem weltberühmten Pianisten Gérard Wyss eingespielt hatte. Dies im Rahmen ihres Maturaarbeit-Projekts: Neben ihrer regelmässigen Konzerttätigkeit und dem Studium als Jungstudentin an der Musikhochschule in München besucht die gebürtige Baslerin das Freie Gymnasium. Dort steht sie kurz vor den Abschlussprüfungen. «Danach geht es nach München, wo ich mein Vollzeitstudium aufnehmen werde», sagt das Ausnahmetalent im Gespräch mit der BaZ. Das Ziel: Solistin zu werden, oder Konzertmeisterin. «Am besten beides», sagt Anna Schultsz mit einem Lachen auf den Lippen. Wobei das Wort ‘Traum’ aus ihrer Sicht besser passe als ‘Ziel’.