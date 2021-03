Ausgezeichneter Garten-Reiseführer – Die 100 interessantesten Gärtnereien Ein neues, preisgekröntes Buch stellt die spannendsten Betriebe im deutschsprachigen Raum vor. Giuseppe Wüest

Eine der im Buch porträtierten Gärtnereien: Der Betrieb von Ernst Bieri im thurgauischen Münchwilen. Foto: PD

Reiseführer zu ausserordentlichen Gartenanlagen gibt es viele. Aber bislang gab es noch keinen zu Gärtnereien. Das «Grosse Buch der Gärtnerinnen und Gärtner» schliesst nun diese Lücke. Die Autorin und Journalistin Anja Birne und die Fotografin Marion Nickig stellen darin die laut Klappentext «100 spannendsten» Betriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor.

Ihr Augenmerk richten sie aber nicht nur auf die einzelnen Unternehmen, deren Geschichte und Pflanzenspezialitäten, sondern auch auf die jeweiligen Gärtnerinnen und Gärtner. Und genau dies dürfte viel dazu beigetragen haben, dass das grossformatig quadratische und gewichtige Werk mit dem deutschen Gartenbuchpreis 2021 in der Kategorie «Reiseführer» ausgezeichnet wurde. «Es ist ein Buch», begründet die Jury ihre Wahl, «das sich auch den Menschen widmet, die oft mit viel Mut, Ausdauer und Leidenschaft ihren Beruf ausüben.»

Ergänzt werden die reich bebilderten Porträts unter anderem durch Ausflugstipps zu nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten sowie Infos zu Pflanzenmärkten und Gartenschulen.

Das Hauptaugenmerk richtet sich zwar auf Betriebe in Deutschland, vorgestellt werden aber auch solche in Österreich und der Schweiz. Ausführlich porträtiert werden zum Beispiel Ernst Bieri (Garten Bieri) in Münchwilen TG, der unter anderem auf Sumpf- und Wasserpflanzen spezialisiert ist, Elisabeth Jacob (Blattgrün – Gärtnerei im Park) in Rifferswil ZH mit ihren Staudenraritäten und Xavier Allemann (lautrejardin) in Cormérod FR, der insbesondere auf Gräser und einheimische (Wild-)Pflanzen setzt.