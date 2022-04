Kolumne zum «Bachelorette»-Start – Dichtende, sich gegenseitig tätschelnde Machos – deshalb schaue ich mir das an Auf der Jagd nach Quoten zeigt sich die Produktion von 3+ dieses Jahr besonders schmerzfrei. Katrin Hauser

Yuliya Benza (28) ist die diesjährige Bachelorette. Screenshot: CH Media

Wenn Kelly Clarkson «This is my heartbeat song, and I’m gonna sing it …» übers Fernsehmikrofon in die Schweizer Stuben trällert, die Kamera auf eine junge, sich unter der Sonne rekelnde Frau fokussiert, wenn Männerhorden am Strand sinnbefreite Tauziehen veranstalten, wenn Floskeln Hochkonjunktur feiern und der Gebrauch von Artikeln vor Nomen auf seinem Allzeittief angelangt ist – dann wissen wir: Endlich ist sie wieder da, die «Bachelorette»-Zeit.