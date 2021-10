Rotblau weltweit – Diaz macht den Motor warm, und Salah läuft immer heisser Während sich Marcelo Diaz in Paraguay auf den Platz zurückkämpft, schiesst Mohamed Salah Liverpool zum Kantersieg gegen Manchester United. Nun soll sein Lohn mächtig aufgebessert werden. Tobias Müller

Mohamed Salah ist zurzeit nicht zu bremsen, auch nicht von der gesamten Hintermannschaft von Manchester United. Foto: Getty Images

Deutschland

Torhüter Martin Hansen ist bei Hannover 96 seit der Verletzung von Ron-Robert Zieler zur vorübergehenden Nummer 1 aufgestiegen, nachdem er in den ersten neun Runden nur hatte zuschauen dürfen. Das Problem für den Dänen ist, dass seine Mannschaft in der 2. Bundesliga bisher nur verloren hat, seit er zwischen den Pfosten steht. Nach dem jüngsten 1:3 gegen Jahn Regensburg schrieb der «Sportbuzzer» kritisch: «Platz 14 nach 11 Spielen, der Kontakt zu den Abstiegsplätzen ist da: Bei Hannover 96 läuft einiges gewaltig schief. Trainer Jan Zimmermann wechselte am Sonntag viel Personal. Sechs Neue standen in der Startelf. Zum Erfolg führte sein Aufstellungs-Sudoku nicht.»

Eine Liga weiter oben wartet Cedric Itten nach wie vor auf seinen ersten Erfolg mit Greuther Fürth in der Meisterschaft. Die 1:4-Niederlage gegen RB Leipzig war die sechste in Serie mit Itten auf dem Feld. Da sieht die Welt von anderen ehemaligen FCB-Akteuren in der höchsten deutschen Spielklasse schon um einiges besser aus: Silvan Widmer steuerte beim Sieg von Mainz (mit Jean-Paul Boëtius in der Startelf) gegen Augsburg einen Assist bei, Union Berlin mit Trainer Urs Fischer steht nach dem Unentschieden gegen Stuttgart weiterhin auf dem guten 5. Platz, und Manuel Akanjis Dortmund ist nach dem 3:1 gegen Bielefeld den Bayern mit einem Punkt Rückstand dicht auf den Fersen.

Dänemark

Ein Bänderriss im Knie verhinderte in den vergangenen Monaten, dass sich Blas Riveros bei seinem Club Bröndby IF in der dänischen Superligaen hätte aufdrängen können. Doch nun kehrte der Paraguayer zurück: Zwar reichte es nur für zwei Teileinsätze, doch der linke Aussenverteidiger steuerte beim Erfolg gegen Veijle einen Assist bei und gegen den FC Kopenhagen gabs immerhin einen Sieg zu feiern. Die Journalisten des südamerikanischen Fussballportals «Versus» scheinen aber einfach froh zu sein, steht der 23-Jährige wieder auf dem Platz: Riveros sei zurzeit der einzige Nationalspieler, der in einem europäischen Clubwettbewerb eingesetzt werde – gegen die Glasgow Rangers in der Europa League (0:2) reichte es für 27 Minuten.

Paraguay

Ebenfalls von einer Verletzung zurückkämpfen tut sich Marcelo Diaz. Der Mittelfeldspieler von Libertat fehlte die ganze Saison bisher aufgrund eines Aussenmeniskuseinrisses. Zu einem Einsatz auf dem Rasen reichte es bisher nicht, aber in den sozialen Medien postete der sonst ruhige 34-Jährige fleissig Bilder von seiner Rückkehr. Unter einem Bild, das ihn beim Gewichtestemmen im Fitnessstudio zeigt, schrieb Diaz: «Der Motor wird warm gemacht.»

England

In den letzten Wochen wurde ja immer wieder diskutiert und geschrieben, ob Mohamed Salah zurzeit tatsächlich der beste Fussballer der Welt sei. Nun lieferte Salah selber einen eindrücklichen Beleg, dass diese Annahme tatsächlich nicht allzu weit von der Realität entfernt ist: Beim 5:0-Kantersieg von Liverpool gegen Manchester United mit Superstar Cristiano Ronaldo erzielte Salah nicht einen, nicht zwei – sondern gleich drei Treffer. Es war die siebte Meisterschaftspartie in Folge, in der der Ägypter mindestens ein Tor erzielte.

Offensichtlich fühlt sich Salah bei den Reds also vollauf wohl. Sein Vertrag läuft noch bis im Sommer 2023, doch der 29-Jährige offenbarte, dass er sich vorstellen könne, seine Karriere auch in Liverpool zu beenden. Gegenüber «Sky Sports» sagte er: «Wenn Sie mich fragen, würde ich gern bis zum letzten Tag meiner Fussballerlaufbahn hierbleiben. Aber ich kann nicht viel dazu sagen, es liegt nicht in meiner Hand.» Und er begründete seine Aussage so: «Momentan kann ich mir nicht vorstellen, jemals gegen Liverpool zu spielen. Das würde mich traurig machen.» Natürlich aber wäre eine Verlängerung des Kontrakts für den Club nicht ganz günstig: Der «Mirror» berichtete, dass Salahs Berater einen Jahreslohn von rund 31 Millionen Euro aushandeln will. Käme es tatsächlich so weit, wäre der ehemalige FCB-Angreifer der bestverdienende Spieler in der Premier League, vor Ronaldo (29 Millionen), Romelo Lukaku (27,5 Millionen) und Kevin de Bruyne (23,5 Millionen).

Vermutlich nicht ganz 31 Millionen Euro verdient Andraz Sporar in der zweithöchsten Liga bei Middlesbrough. Doch der Angreifer hatte am Wochenende wie Salah massgeblichen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft. Beim 2:0 seines Teams gegen Cardiff schoss er nicht nur ein Tor, sondern bereitete den zweiten Treffer auch vor. Dennoch: Der sonst so erfolgsverwöhnte Angreifer ist noch nicht auf Betriebstemperatur – in der Meisterschaft steht er erst bei drei Saisontreffern.

