Ausstellung im Museum der Kulturen – Dialog und Respekt statt Ausbeutung Auf eindrückliche Weise führt «Extractive Zones» globale Gegenwarten vor Augen und zeigt aber auch Lösungswege für eine bessere Beziehung von Mensch und Umwelt auf. Vivana Zanetti

Zwei Musasa-Musiker besingen die Malaria heilende Pflanze Artemisia afra im Video von Uriel Orlow. Foto: © MKB, courtesy of Uriel Orlow

Häuser versanken in rotem Schlamm. Rettungsteams suchten nach Überlebenden und Toten. Der Bruch der Dämme eines Rückhaltebeckens eines Eisenerztagebaus führte 2015 zu einer Katastrophe in der brasilianischen Stadt Mariana. Mindestens 32 Millionen Kubikmeter Schlamm sollen durch den Dammbruch über mehrere Flüsse in Richtung Atlantik geflossen sein, heisst es in einem Bericht. 2019 erfolgte mit dem Dammbruch von Brumadinho am gleichen Ort nochmals ein ähnliches Desaster mit noch mehr Todesopfern.

Millionen Tonnen giftiger Minenabfälle wurden im Doce-Fluss (Süsser Fluss) freigesetzt. Dieser Fluss stellt die wichtigste Wasserquelle der indigenen Gemeinschaft der Krenak dar. Bis heute ist der Doce-Fluss kontaminiert. Diesen Missstand thematisiert die brasilianisch-amerikanisch-deutsche Künstlerin Maria Thereza Alves in ihrem Werk «Rio Doce: Sweet No More». Ihre Skulptur – die das verschmutzte Wasser des Flusses auf dem Weg in den Atlantik darstellt – hängt aktuell in der neuen Ausstellung des Museums der Kulturen Basel (MKB) «Extractive Zones».

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung