Fast 50 Jahre nach Olympia-Attentat – Deutschland und Opferfamilien einigen sich in Streit um Entschädigung Jahrelang wurde um eine Entschädigung für die Hinterbliebenen der Opfer gerungen. Nun stellt sich die deutsche Regierung der Verantwortung – und zahlt 28 Millionen Euro.

Beim Olympia-Attentat starben 12 Menschen: Ein bewaffneter Polizeibeamter im Trainingsanzug sichert im Olympischen Dorf den Block, in dem Terroristen die israelischen Geiseln festhalten. Bild: Horst Ossinger (Keystone)

Kurz vor dem 50. Jahrestag des Olympia-Attentats 1972 haben die deutsche Regierung und die Angehörigen der israelischen Opfer am Mittwoch eine Einigung über Entschädigungszahlungen erzielt.

Das deutsche Innenministerium bestätigte am Freitag offiziell, dass die deutsche Seite den Hinterbliebenen der Opfer im Rahmen eines Gesamtkonzepts 28 Millionen Euro (umgerechnet rund 27 Millionen Franken) zahle. Zudem sei eine gemeinsame israelisch-deutsche Aufarbeitung und Erinnerung vorgesehen.

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz freue sich sehr über die erzielte Einigung mit den Familien der israelischen Opfer, sagte ein deutscher Regierungssprecher am Freitag in Berlin. «Es ist gut, dass auch die Aufarbeitung der Geschehnisse Teil dieser Einigung ist. Deutschland stellt sich hier seiner Verantwortung.» Es seien weiterhin Fragen offen, die nun hoffentlich beantwortet werden könnten.

Angehörige wollen nun doch an Gedenkfeier teilnehmen

Am 5. September 1972 hatten palästinensische Terroristen bei den Olympischen Spielen in München die israelische Mannschaft überfallen. Elf Mitglieder des Teams und ein Polizist wurden bei der misslungenen Befreiungsaktion der Polizei am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck getötet. Die Sicherheitsvorkehrungen galten als mangelhaft. Um eine angemessene Entschädigung für die Hinterbliebenen der Opfer wurde jahrzehntelang gerungen. Eine Einigung kam erst kurz vor dem Jahrestag zustande.

Am Montag findet eine Gedenkfeier statt, bei der an das Attentat erinnert wird. Daran nehmen der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Israels Staatspräsident Izchak Herzog und Hinterbliebene teil. Letztere hatten ihre Teilnahme an der Gedenkfeier ursprünglich abgesagt, nachdem der Konflikt um die Entschädigungszahlungen in den vergangenen Wochen eskaliert war.

Der Antisemitismusbeauftragte der deutschen Bundesregierung, Felix Klein, erwartet bei der Gedenkfeier auch eine Entschuldigung durch Steinmeier. «Ich glaube, es ist Zeit für eine Entschuldigung und ich denke, der Bundespräsident wird am Montag auf der Gedenkveranstaltung die richtigen Worte finden», sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Freitag.

Antisemitismusbeauftragter spricht von «Staatsversagen»

Das Münchner Attentat und «alles, was danach folgte, ist auf deutscher Seite ein Staatsversagen gewesen», sagte Klein weiter. Es sei daher «fast ein Wunder», dass die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel nicht grösseren Schaden genommen hätten.

Ein deutscher Regierungssprecher sagte am Freitag vor Journalisten in Berlin, dass die Regierung die Gedenkfeier zum Anlass für eine klare politische Einordnung nehme: «Deutschland bekräftigt seine Verantwortung für die Fehler, die 1972 vor Ort, aber auch in den Jahrzehnten danach begangen worden sind. Ferner erhalten die Familien eine angemessene Entschädigung als Anerkennung für ihr jahrzehntelanges Leid.»

Das Gedenken am Ort der schrecklichen Ereignisse und genau 50 Jahre danach werde für die Hinterbliebenen ein «schwerer Gang», sagte der deutsche Regierungssprecher. «Deutschland wird besonders an diesem Tag Seite an Seite mit den Hinterbliebenen stehen.»

