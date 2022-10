Zahlen wie 2015/16 – Deutschland rüstet sich eilig für eine neue Flüchtlingskrise Eine Million Ukrainerinnen lebt bereits in Deutschland, nun kommen noch viele Syrer und Afghanen dazu. Bereits werden wieder Turnhallen geräumt und Zelte aufgestellt. Dominique Eigenmann aus Berlin

Wer aus der Ukraine flieht, ist in Deutschland immer noch willkommen: Szene vom Berliner Hauptbahnhof, März 2022. Foto: Gordon Welters (Laif)

Wenn die lautesten Warnungen nicht aus der Politik ertönen, sondern von den Verantwortlichen der Gemeinden und Landkreise, dann gilt es im deutschen Asylwesen für gewöhnlich ernst. In den letzten Tagen und Wochen klang dieser Alarm immer schriller. Erst schrieben der Landkreistag sowie der Städte- und Gemeindebund einen scharfen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz, in dem sie vor einer Lage wie in der Flüchtlingskrise 2015/16 warnten und ein sofortiges Treffen aller Beteiligten forderten.