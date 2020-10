Zehn Kantone auf Risikoliste – Deutschland plant Sonderregel für Einkaufstouristen Ab Samstag erschwert Deutschland die Einreise für Schweizer aus zehn Kantonen – aber nur für drei Wochen. Dann gibt es für Kurzbesuche wieder grünes Licht.

In den nächsten drei Wochen dürfen Personen aus den zehn Schweizer Risikokantonen nur mit negativem Coronatest in Deutschland einkaufen. Ab 8. November sollte dies dann aber wieder ohne Einschränkungen möglich sein. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Nach Genf und Waadt hat Deutschland am Donnerstagabend acht weitere Schweizer Kantone auf die Risikoliste gesetzt: Zürich, Zug, Schwyz, Nidwalden, Uri, Freiburg, Jura, Neuenburg. Für Personen aus diesen Kantonen wird die Einreise nach Deutschland ab Samstag durch eine Quarantänepflicht erschwert, es gibt aber auch Ausnahmen für Grenzgänger, Familienbesuche und berufliche Reisen. Die grössten Auswirkungen hat die Risiko-Einstufung für Ferienreisende beider Länder und für Schweizer Einkaufstouristen.

Zumindest gilt dies für die nächsten drei Wochen. Denn am Freitagmorgen gab der Schweizer Botschafter in Berlin bereits wieder eine teilweise Entwarnung. Paul Seger sagte gegenüber Radio SRF, dass der Einkaufstourismus ab 8. November erleichtert werden soll. Dann tritt eine neue Muster-Quarantäneverordnung in Kraft, mit der Deutschland die Regeln in allen Bundesländern vereinheitlichen will. «Sobald diese Musterverordnung in Kraft tritt, wäre es möglich, den Einkaufstourismus weiter vorzunehmen, ohne Coronavirus-Beschränkungen, sagte Paul Seger am Freitag.

Grafik zur Muster-Quarantäneverordnung der deutschen Regierung. Im ersten Punkt wird die Ausnahme beschrieben, die auch für Einkaufstouristen gelten soll. Grafik: bundesregierung.de

In der detaillierten Muster-Verordnung wird dies unter dem Paragraphen «Ausnahmen» behandelt: «Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs mit Nachbarstaaten weniger als 24 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder für bis zu 24 Stunden in das Bundesgebiet einreisen.» Wer also nur für ein paar Stunden zum Einkaufen nach Waldshut, Singen oder Konstanz fährt, sollte dies ab 8. November wieder ohne Einschränkungen machen können. Die einzelnen Bundesländer könnten zwar auch von der Muster-Quarantäneverordnung abweichende Regelungen erlassen, gerade im Falle des Einkaufstourismus wäre das aber kaum in ihrem Sinn.

Die betroffenen Schweizer Kantone müssen sich in den nächsten Wochen also auf sich verändernde Regeln bei Reisen nach Deutschland und im Umgang mit deutschen Touristen einstellen. Das gilt ab Samstag, respektive mit der neuen Muster-Verordnung ab 8. November:

Allgemeine Regeln

Ab Samstag, 17. Oktober: Nach dem Grenzübertritt müssen Reisende, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, auf direktem Weg für 14 Tage in Quarantäne. Auf eine Quarantäne kann in den meisten Bundesländern verzichtet werden, wenn bei der Einreise ein negativer PCR-Test vorgewiesen wird, der höchstens 48 Stunden vorher durchgeführt wurde. Tests aus der Schweiz werden in Deutschland anerkannt. Wird ein Test erst nach der Einreise durchgeführt, kann das die Quarantäne verkürzen. Je nach Bundesland müssen Tests nach fünf oder sieben Tagen wiederholt werden.

Deutschland warnt vor «nicht notwendigen, touristischen Reisen» in die betroffenen Schweizer Kantone. Die grossen Wintersport-Destinationen Graubünden, Wallis und Bern gelten derzeit nicht als Risikogebiet.

Ab dem 8. November: Die Quarantäne dauert dann nur noch 10 Tage. Dafür kann sie erst nach 5 Tagen durch einen negativen Test verkürzt werden. Diese Änderung hat die deutsche Regierung am Mittwoch beschlossen. Wie sie die einzelnen Bundesländer im Detail umsetzen, ist noch offen.

Einkaufstouristen

Ab Samstag: Weil die Grenzen offen sind, können Einkaufstouristen nach Deutschland einreisen. Baden-Württemberg und Bayern verzichten bei Einkaufstouristen auf eine Quarantänepflicht, wenn sie einen aktuellen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen. In der Praxis wird das bei den Kosten für einen Corona-Tests den Einkaufstourismus aus den Kantonen auf der Risikoliste wohl einbrechen lassen.

Ab 8. November: Die neue Musterverordnung sieht Ausnahmen vor für Personen, die «für bis zu 24 Stunden in das Bundesgebiet einreisen». Einkaufstourismus ist dann also nach dem Willen der deutschen Bundesregierung wieder erlaubt. Die Bundesländer behalten aber die Hoheit und könnten auch strengere Regeln vorschreiben. Auch ist das Datum 8. November nicht in Stein gemeisselt, die Ausnahmeregelungen treten dann nur in Kraft, wenn die Bundesländer ihre Verordnungen auf dieses Datum hin anpassen.

Grenzgänger

Ab Samstag: Gemäss der deutschen Regierung gilt: Wer über die Grenze zur Arbeit pendelt, hat freie Fahrt. Baden-Württemberg und Bayern, die beiden Bundesländer, die am engsten mit der Schweiz verbunden sind, halten dies auch in ihren Verordnungen zu den Quarantäneregeln fest. Auch für Schüler, Studenten, Dienst- und Werkleistungserbringen gelten die Ausnahmen.

Für bestimmte Personengruppe ist nicht nur tägliches Pendeln, sondern sogar ein Aufenthalt von bis zu 72 Stunden erlaubt: Für Mitarbeitende des Gesundheitswesens (mit Bescheinigung), Personen, die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter auf der Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren, oder hochrangige Mitglieder des diplomatischen und konsularischen Dienstes, von Volksvertretungen und Regierungen.

Deutschland kennt aber durchaus auch strengere Regelungen: So hat der bayerische Landkreis Cham für Grenzgänger aus Tschechien am Wochenende eine Testpflicht eingeführt. Tschechien ist seit einigen Wochen sehr stark von Corona betroffen.

Besuch von Familienangehörigen

Ab Samstag: In Bayern gelten diverse Ausnahmen von der Quarantäne für Einreisende aus Risikogebieten – etwa für eine dringende medizinische Behandlung, die Versorgung von Tieren oder auch den Besuch von Familienangehörigen oder des Lebenspartners.

Baden-Württemberg kennt im Grundsatz die gleichen Ausnahmen. In den Erklärungen zu seiner Verordnung schreibt das Bundesland aber explizit , dass der blosse Besuch von Verwandten keine Ausnahme von der Quarantänepflicht begründe. Es müssten schon triftige Gründe dafür vorliegen – etwa ein geteiltes Sorgerecht für Kinder oder der Besuch eines Lebenspartners.

Ab 8. November: Die neue Muster-Quarantäneverordnung sieht vor, dass Besuche von Verwandten ersten Grades immer ohne Quarantänepflicht erfolgen können. Auch muss kein negativer Test vorgelegt werden.

Durchreise

Die Durchreise auf schnellstem Weg bleibt erlaubt, daran ändert die neue Verordnung nichts. Touristen können also weiterhin via «Risiko-Kantone» in die Berge fahren, ohne dass dadurch eine Quarantänepflicht ausgelöst würde.

