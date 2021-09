Essay zu Debatte um Tempolimit – Deutschland, eine Rasernation? Blödsinn! Unser Nachbar ist das einzige Land ohne Tempolimit auf Autobahnen – womöglich nicht mehr lange. Über Rasenwollen und Rasenmüssen als Teil des nationalen Selbstverständnisses. Meinung Martin Ebel

«Freie Fahrt für freie Bürger»: Gilt der Slogan der deutschen Autolobby auch heute noch? Foto: Getty Images, iStockphoto

Die Klimapolitik spielt im deutschen Wahlkampf eine wichtige Rolle. Einem Aspekt kommt dabei eine zentrale symbolische Rolle zu: einem Tempolimit auf Autobahnen. «Wir wollen Tempo 130», lautet die klare Ansage bei Grünen und SPD (Die Linke will gar Tempo 120), CDU/CSU, FDP und AfD sind strikt dagegen. Spaltet die Geschwindigkeitsbegrenzung also eine Nation, von der gern, auch in der Schweiz, behauptet wird, das Rasen gehöre zur DNA, sei gewissermassen ein Teil der «Volksseele»?

Tatsächlich: «Freie Fahrt für freie Bürger» – diesen Politslogan trug der ADAC, der heute 21 Millionen Mitglieder starke Automobilclub, jahrzehntelang wie eine Monstranz vor sich her. Der Slogan pervertiert den Freiheitsbegriff, indem er ihn vom Kopf in den Bleifuss versetzt. Das Gaspedal bis zum Anschlag durchzudrücken, ist zwar ohnehin auf nur 70 Prozent der deutschen Autobahnen möglich (auf dem Rest ist die Geschwindigkeit beschränkt, wegen Gefahren- oder Baustellen), aber das Recht auf automobile Raserei galt lange als hohes, als unantastbares Gut. Zur Verwunderung der Nachbarländer, zum Ärger und zur Verzweiflung aber auch vieler Deutscher.