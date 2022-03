Wegen der Drohung des Kreml – Deutschland bereitet sich auf möglichen Stopp der Gaslieferungen vor Russland will westliche Unternehmen dazu bringen, Rohstoffimporte künftig in Rubel zu bezahlen. In Deutschland hat dies Alarm ausgelöst, in der Schweiz noch nicht. Dominique Eigenmann aus Berlin Philipp Felber-Eisele

Ruft Konsumenten und Industrie dazu auf, Gas zu sparen: Der grüne deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck. Foto: Tobias Schwarz (AFP)

Weil ein Lieferstopp russischen Gases nach Europa unmittelbar bevorstehen könnte, rief der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwochmorgen die erste Stufe des sogenannten Notfallplans Gas aus. Dies sei eine präventive Massnahme, sagte Habeck, aktuell sei die Versorgung sichergestellt. Konsumenten und Industrie rief der Grüne dennoch dazu auf, so viel Gas zu sparen wie möglich.

Der Notfallplan kennt drei Stufen, erst bei der dritten übernimmt der Staat faktisch die Kontrolle der Gasversorgung von den privaten Unternehmen. Bei akutem Mangel würde das Erdgas rationiert. Priorität hätten dabei die privaten Haushalte, die mit Gas heizen oder kochen. Ebenfalls vorrangig beliefert würden Gemeinschaftseinrichtungen, zum Beispiel Spitäler. Knapp würde die Versorgung allenfalls für die Industrie – die insgesamt in Deutschland der grösste Verbraucher ist.

Die EU-Kommission und die deutsche Gaswirtschaft begrüssten Habecks Entscheid. Es sei gut, hiess es, sich auf das Schlimmste vorzubereiten.

In Deutschland wird immer noch viel mit Gas gekocht und geheizt. Foto: Ina Fassbender (AFP)

Die Schweizer Versorger wären von einem russischen Lieferstopp nicht direkt betroffen, weil sie das Gas auf Handelsmärkten in Frankreich, Deutschland, Italien und Holland beschaffen. «Indirekt ist die Schweiz natürlich schon betroffen, weil ein Teil des eingekauften Gases aus Russland stammt», sagt Thomas Hegglin vom Verband der Schweizerischen Gasindustrie.

Wie exponiert einzelne Versorger sind, hängt vom Land ab, aus dem sie das Gas beschaffen. Wird in Holland eingekauft, stammte das Gas 2021 zu rund 9 Prozent aus Russland. In Frankreich lag der Anteil bei 17 Prozent. Wer in Deutschland kauft, erhält hingegen über 50 Prozent Gas aus Russland.

Preise würden weiter hochschiessen

Die Versorgung mit Gas sei aber gewährleistet, sagt Hegglin. In Europa seien die Gasspeicher zu 25 Prozent gefüllt, das würde über mehrere Wochen hinweghelfen, falls Russland das Gas abdrehen würde. «Das grosse kurzfristige Problem ist dann der Preis, der weiter in die Höhe schiessen würde», sagt Hegglin.

Die Schweiz verfügt über keine eigenen Gasreserven. Der Bund hat deswegen kürzlich mit europäischen Ländern eine Erklärung unterzeichnet, die die Lagerhaltung von Gas regeln soll. Die Schweiz unterhält zudem ein Pflichtlager für Heizöl extraleicht, das in sogenannten Zweitstoffanlagen eingesetzt werden kann. Gewisse Anlagen können statt mit Gas mit diesem Energieträger versorgt werden. Damit würde die Schweiz rund 20 Prozent an Gas einsparen.

Putins Drohung mit dem Rubel

Grund für die Alarmstimmung in Europa ist eine Drohung: Russland verlangte vergangene Woche, dass russische Rohstoffe künftig ausschliesslich in Rubel bezahlt werden müssten. Der Kreml will mit dieser Massnahme den Westen dazu zwingen, die wegen der westlichen Sanktionen angeschlagene eigene Währung zu stützen.

Westliche Unternehmen, die G-7-Staaten sowie die EU werten die Forderung als Vertragsbruch und weigern sich, ihr nachzukommen. Der Kreml drohte darauf Anfang dieser Woche damit, die Lieferungen einzustellen. Am Donnerstag sollte ein entsprechendes Ultimatum auslaufen. Am Mittwochmittag gab die russische Regierung indes überraschend bekannt, Russland werde die Umstellung «nicht unmittelbar» umsetzen. Am Abend teilte der Sprecher von Kanzler Olaf Scholz dann mit, Russlands Präsident Wladimir Putin habe ihm zugesichert, dass europäische Unternehmen weiterhin in Euro bezahlen könnten.

Auf Betteltour in Katar: Vizekanzler Habeck besuchte kürzlich den Emir von Katar, um über zusätzliche Lieferungen von Flüssigerdgas nach Deutschland zu verhandeln. Foto: Amiri Diwan (AP/Keystone)

Sicher ist, dass ein abrupter Lieferstopp von Gas, Öl und Kohle beiden Seiten grossen Schaden zufügen würde. Für Russland sind die Exporte die wichtigste Devisenquelle, im Westen ist die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen gross. Habeck plant, Deutschland bis Mitte 2024 von russischem Gas unabhängig zu machen, bei Kohle und Öl soll dies schon bis Ende dieses Jahres gelingen. Vor dem Krieg in der Ukraine hing Deutschland zu 55 Prozent von russischem Gas ab, derzeit noch zu 40 Prozent.

Die Abhängigkeit ist der Grund, warum Scholz ein Rohstoffembargo gegen Russland bisher als «unverantwortlich» ablehnt. Ob westliches Embargo oder Lieferstopp durch Russland – die Folgen für die deutsche Wirtschaft wären in beiden Fällen verheerend. Verschiedene Institute schätzen den Einbruch der Wirtschaftsleistung auf bis zu 6 Prozent – das entspräche einer Rezession wie in der ersten Phase der Corona-Pandemie 2020. Am meisten betroffen wären die chemische Industrie, die Erdgas auch als Rohstoff benötigt, die Stahl- und Glasherstellung sowie die Autoindustrie.

Knapp würde es erst im Herbst

Allerdings würde das Gas bei einem Lieferstopp auch in Deutschland nicht sofort knapp werden. Die deutschen Gasspeicher – es sind die viertgrössten der Welt – sind derzeit zu 26 Prozent gefüllt. Dies entspricht den Werten des Vorjahrs. Trotz des Krieges sind die Füllstände in den vergangenen drei Wochen übrigens gestiegen – nicht etwa gesunken.

Engpässe wären spätestens im Herbst programmiert. Die EU hat kürzlich das Ziel ausgegeben, die Gasspeicher müssten zum Anfang des Winters zu mindestens 90 Prozent gefüllt sein. Der Bundestag hat letzte Woche bereits ein entsprechendes Gesetz erlassen. Dieses Ziel, sagen Fachleute, sei aber in diesem Jahr ohne russisches Gas weder in der EU noch in Deutschland zu erreichen.

