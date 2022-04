S-Bahn in Riehen – Deutsches Planungsbüro zeigt auf: Ober- und unterirdische Variante sind machbar Die Basler Petitionskommission hat entschieden, dass die Regierung Alternativen zum oberirdischen Doppelspurausbau prüfen muss. Ihr Bericht offenbart Überraschendes – unter anderem eine extrem grobe Berechnung. Andrea Schuhmacher

Der Doppelspurausbau der S-Bahn in Riehen ist in der Gemeinde ein kontrovers diskutiertes Thema. Foto: Lucia Hunziker

Wie viel eine Untertunnelung kosten würde, inwiefern sich der Bund daran beteiligen könnte und wie gross der Eingriff in die bestehende Infrastruktur wäre – diese Fragen rund um den Doppelspurausbau der S-Bahn in Riehen muss die Basler Regierung beantworten. So hat es die Petitionskommission in ihrem Beschluss vom 28. März entschieden. Sie hatte sich mit der Petition der EVP Riehen auseinandergesetzt und hat diese nun zusammen mit einem Anzug von Edibe Gölgeli zum selben Thema der Regierung überwiesen. Bei der Regierung ausserdem hängig ist eine Petition der FDP Riehen. Sämtliche politischen Parteien in Riehen wehren sich gegen einen oberirdischen Doppelspurausbau.