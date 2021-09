Umstrittenes Ausbauprojekt – Deutsche wollen Doppelspur für Bahn durch Riehen Die S6-Bahnlinie dient vor allem Pendlern für den Transport aus dem Wiesental in die Schweiz – und sie ist im Besitz der Deutschen Bahn. Nun sollen doppelt so viele Züge auf der Strecke fahren. Mischa Hauswirth

In Riehen fährt die S6-Bahn über die Inzlingerstrasse, was immer wieder zu Wartezeiten für Fussgänger, Velofahrer und Autofahrer führt. Nun soll dieser Streckenabschnitt auf zwei Spuren ausgebaut werden. Foto: Kostas Maros/Tamedia

Es geht nur um etwas mehr als einen Kilometer, aber das Thema hat das Potenzial, sich zu einer grossen Krise auszuwachsen, geht es am Ende doch um Schweizer Interessen auf der einen und deutsche auf der anderen Seite. Der Zweckverband Wiesental stellt die Forderung, die S6-Bahnlinie vom Badischen Bahnhof in Basel nach Zell im Wiesental (D) auf zwei Spuren auszubauen. Grund ist eine Taktverdoppelung. Die Gemeinde Riehen hat sich am Mittwoch dagegen positioniert, das Trassee zwischen Bettingerstrasse in Riehen und der deutschen Grenze bei Lörrach auf zwei Spuren zu verbreitern. Doch die Strecke ist im Besitz der Deutschen Bahn, was die Ausgangslage verkompliziert.