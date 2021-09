«Höflich, aber reserviert» – Deutsche Journalistin kritisiert Schweizer Mentalität Die Brandenburgerin Susanne Resch schrieb im grössten Online-Reisemagazin Deutschlands einen Erfahrungsbericht über ihre vier Jahre in Zürich. Ihr Fazit: einmal und nie wieder. Chris Winteler

Susanne Resch: «Keine einzige Freundschaft in vier Jahren.» Foto: Norbert Güntner

«Zürich ist wunderschön – aber ich möchte nie wieder dort leben»: Unter diesem Titel verfasste die deutsche Journalistin Susanne Resch, 36, einen «subjektiven Erfahrungsbericht» über ihre Zeit in Zürich. Der Artikel erschien am 3. September auf Travelbook.de, dem grössten Online-Reisemagazin Deutschlands mit monatlich knapp drei Millionen Leserinnen und Lesern.

Der Text, bebildert mit einer Postkartenansicht der grössten Schweizer Stadt, beginnt mit vielen Vorzügen: wunderschöne Lage am See, die Alpen am Horizont, die malerische Altstadt. Die Limmat fliesse mitten durch die Stadt – vorbei am Fraumünster (hier: «Frauenmünster») und am Grossmünster, dem Wahrzeichen Zürichs. Kurz: Zürich habe «mindestens so viel Asse im Ärmel, wie der Schweizer Emmentaler Löcher hat».