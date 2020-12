Weihnachtsbummel in der Schweiz – Deutsche Einkaufstouristen am Zoll ertappt Sie wollten Designerhandtaschen und Uhren schmuggeln. Jan Amsler

Ein Niederländer wollte eine Luxusarmbanduhr über die Grenze schaffen und dabei Abgaben von gut 900 Euro sparen. Nun bezahlt er wohl das Doppelte. Symbolbild: zvg/Hauptzollamt Lörrach

Ein deutsches Paar ist nach dem Einkaufsbummel in der Schweiz seinen Landsleuten vom Zoll ins Netz gegangen: Die beiden reisten am 18. Dezember in einem ICE-Zug nach Hause und führten eine Schweizer Uhr im Wert von mehr als 4000 Schweizer Franken mit sich. Auch eine «hochwertige Aufbewahrungskiste» fand sich im Rucksack, wie das Hauptzollamt Lörrach mitteilt. Die Einfuhrabgaben, welche die beiden einsparen wollten, betragen rund 600 Euro.

Die zwei waren nicht die Einzigen, die Einkäufe aus der Schweiz zu schmuggeln versuchten. Ebenfalls am 18. Dezember wollte ein Niederländer in Weil am Rhein über die Grenze. Die Zollbeamten stiessen in seinem Gepäck auf eine Luxusarmbanduhr im Wert von 5600 Euro. Er wollte Abgaben von mehr als 900 Euro hinterziehen.

Taschen und Accessoires für 21’000 Franken

In umgekehrter Richtung, nämlich via Weil am Rhein in die Schweiz, waren tags darauf zwei Personen in einem Auto mit französischem Kennzeichen unterwegs, als sie von einer deutschen Zollstreife kontrolliert wurden. Sie gaben gemäss Medienmitteilung an, man sei auf der Suche nach einem Schweizer Zollbeamten zur Abstempelung einer Taxfree-Bescheinigung für eine Designerhandtasche, die in der Schweiz gekauft worden war. Laut Beleg hatte die Handtasche einen Wert von 2350 Schweizer Franken.

Bei der anschliessenden Fahrzeug- und Gepäckkontrolle entdeckten die Zöllner schliesslich vier weitere Handtaschen und verschiedene Accessoires, alle mit demselben Luxuslabel. Gesamtwert: rund 21'000 Schweizer Franken. Man wolle die Taschen wieder zurück in die Schweiz bringen und von dort per Post nach Asien versenden, gaben die Reisenden laut Hauptzollamt Lörrach an. Die Waren hätten, da ihr Wert die Freimenge von 300 Euro «erheblich» überschritten hatte, bei der Einreise nach Deutschland zollrechtlich angemeldet werden müssen.

Gegen alle Kontrollierten ist wegen des Verdachts eines Verstosses gegen Zoll- und Steuerbestimmungen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Neben den Einfuhrabgaben mussten sie Sicherheitsleistungen in derselben Höhe abgeben. Letztere berechnen sich aufgrund der zu erwartenden Strafe.