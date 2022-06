Neun-Euro-Ticket – Überlastete Regionalzüge und verbale Attacken gegen das Bahn-Personal an Pfingsten Es kam zwar nicht zu den befürchteten tätlichen Übergriffen gegen das Bahn-Personal, wohl aber zu verbalen, meldete der Betriebsrat der Deutschen Bahn. Wegen der zu hohen Auslastung der Züge aufgrund des verbilligten Tickets mussten Passagiere abgewiesen werden.

Darum gehts Infos einblenden Mit dem Neun-Euro-Ticket kann man in den Sommermonaten in Deutschland einen Monat lang Bahn fahren – eine Aktion der Deutschen Bahn.

Dies hat über Pfingsten zu einem riesigen Ansturm auf die Regionalzüge geführt.

Sprecher der Deutschen Bahn berichten von Stress und überlastetem Bahn-Personal.

Die Personalvertretung der Deutschen Bahn hat nach dem Pfingstwochenende mit Neun-Euro-Ticket von einer hohen Belastung für die Mitarbeiter berichtet. «Die Neun-Euro-Aktion hat erwartungsgemäss einen grossen Ansturm auf die Regionalzüge ausgelöst, der bundesweit zu deutlich mehr Fällen von Überlastung geführt hat», sagte der Vize-Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats DB Regio, Ralf Damde, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Dienstagsausgaben).

«Zu den befürchteten tätlichen Übergriffen gegen das Bahnpersonal kam es nicht, wohl aber zu verbalen», sagte Damde. Der massive zusätzliche Personalbedarf habe allein über Pfingsten Tausende Überstunden nötig gemacht. Trotz der vielen zusätzlich eingesetzten Fahrzeuge mussten Passagiere abgewiesen werden. «Überall in Deutschland waren die Bahnsteige und die Züge voll, in mehreren Fällen mussten überfüllte Züge geräumt werden – aber zum Glück keine Bahnhöfe.»

Passagiere mussten wegen zu hoher Auslastung abgewiesen werden

Laut ersten Auswertungen der Problemmeldungen der Zugführer hat es an jedem Tag bundesweit etwa 400 Züge mit zu hoher Auslastung gegeben, sodass Passagiere abgewiesen werden mussten oder Fahrräder nicht mitgenommen werden können. «Vor allem Fahrräder sind nach wie vor ein grosses Problem», sagte Damde dem RND.

Insgesamt gab es pro Tag rund 700 Meldungen von Überlastung, Problemen mit Passagieren oder Störungen an die Einsatzzentrale. Das sei signifikant mehr als an einem durchschnittlichen Wochenende und auch signifikant mehr als an Pfingstwochenende vor Corona.

Zu erhöhtem Personal- und Zeitaufwand führte demnach, dass viele Reisende ohne Bahn-Erfahrung sich auf den Bahnsteigen oder in grossen Bahnhöfen nicht zurechtfanden, erklärte Damde. «Insgesamt brauchten die Passagiere deutlich mehr Hilfestellung als sonst. Dazu gehörte auch, dass viele Menschen, die lange nicht Zug gefahren sind, nicht wussten, dass im ÖPNV nach wie vor Maskenpflicht herrscht.»

Zusätzlicher Einsatz habe zu Überstunden für das Bahn-Personal geführt

Der zusätzliche Einsatz von Fahrzeugen habe flächendeckend zu Überstunden für das Bahn-Personal geführt, vor allem bei Lokführern, Kundenbetreuern, Service-, aber auch Reinigungskräften und dem Personal für die Instandhaltung, erklärte Damde. «Störungen können nicht mehr in der Werkstatt, sondern müssen an Fahrzeugen im Dauereinsatz von mobilen Teams vor Ort behoben werden.»

Das Personal habe die Zusatzaufgaben über die Betriebsteile hinweg sehr kooperativ und engagiert ausgeübt, sagte er dem RND. «Im Ausnahmefall ist das möglich, aber dauerhaft nicht. Viele Bahn-Angestellte gehen schon jetzt auf dem Zahnfleisch», betonte Damde.

