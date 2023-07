«Mehr Komfort und Barrierefreiheit» – Deutsche Bahn baut Badischen Bahnhof für 6 Millionen um Der Bahnhof im Kleinbasel soll barrierefrei werden. Dafür investiert die Deutsche Bahn einen Millionenbetrag. Die ersten Vorbereitungen haben schon begonnen. Simon Bordier

Reisende am Badischen Bahnhof in Basel: Der Bahnhof an der schweizerisch-deutschen Grenze wird von vielen Grenzgängern benutzt. Archivfoto: Martin Rütschi (Keystone)

Die Deutsche Bahn (DB) baut den Badischen Bahnhof für 6 Millionen Euro um, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Betroffen ist die zweite von zwei Perron-Unterführungen, nämlich die südliche bei der Tramhaltestelle.

Ziel seien «mehr Komfort und Barrierefreiheit für Reisende» ab Herbst 2024. Damit sich der südliche Bereich des Bahnhofs für Rollstuhlfahrer und andere Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht länger als Hindernisparcours präsentiert, seien eine Reihe von Massnahmen nötig.

Neue Durchgänge

So will die Deutsche Bahn am Bahnhof fünf Lifts sowie Rampen vom Bahnhofsvorplatz zur südlichen Unterführung installieren. Dafür baue man fünf Durchgänge von der südlichen Unterführung in den ehemaligen südlichen Gepäcktunnel. «Fünf neue Personenaufzüge für die Reisenden ersetzen hier die Gepäckaufzüge, die bisher nur örtlichen Mitarbeitenden zur Verfügung standen», heisst es in der Mitteilung. Fahrgäste seien damit am Badischen Bahnhof Basel künftig vollständig barrierefrei unterwegs.

Die vorbereitenden Arbeiten sind Anfang dieser Woche gestartet. Die Hauptbauarbeiten folgen laut DB ab September 2023. Voraussichtlich im Herbst 2024 seien die Arbeiten abgeschlossen. (Lesen Sie hier den Artikel «Neue Brücke für Liestal: Spektakuläre Bauarbeiten der SBB».)

Derweil laufen andere, im März begonnene Bauarbeiten weiter: Bis 2025 will die DB die Empfangshalle des Badischen Bahnhofs renovieren sowie das Dach sanieren, wie die «Badische Zeitung» schreibt. Die Kosten belaufen sich auf 8,7 Millionen Euro.

Der Badische Bahnhof in Basel ist laut DB eine von zwölf Bahnstationen auf Schweizer Staatsgebiet im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Grundlage dafür bildet ein Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Deutschland. Für den Betrieb ist die Deutsche Bahn zuständig.



Simon Bordier ist Nachrichtenredaktor der «Basler Zeitung» und Kulturjournalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.