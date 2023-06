80 Prozent dagegen – Deutliches Nein für Asylunterkunft in Magden Die Mietverträge laufen aus, die Zahl der Asylsuchenden steigt: Nun muss der Magdener Gemeinderat so schnell wie möglich eine neue Lösung finden. Lea Buser

So sollte das Wohnmodul mit 76 Plätzen für die Geflüchteten aussehen. Nun muss der Gemeinderat eine andere Lösung finden. Visualisierung: zvg

Die geplante Asylunterkunft hat die Magdener Stimmbevölkerung mobilisiert: An der Einwohnergemeindeversammlung vom Freitag nahmen 428 von insgesamt 2675 Stimmberechtigten teil. Das entspricht 16 Prozent.

Eine solch hohe Teilnahme habe es erst einmal gegeben, sagt Gemeindeschreiber Severin Isler. Zwar habe man gewusst, dass das Asylprojekt die Leute bewege, dennoch habe man mit weniger als 400 Stimmbürgerinnen und -bürgern gerechnet.

Abgestimmt wurde unter anderem über einen Verpflichtungskredit in der Höhe von rund 3,5 Millionen für den Bau einer Modulbaulösung aus Holz für die Unterbringung von Asylsuchenden, Schutzbedürftigen und vorläufig aufgenommenen Ausländern. Dieser sollte Platz für 76 Geflüchtete bieten.

Das Resultat war deutlich: 83 Personen stimmten für die Asylunterkunft, 314 Stimmberechtigte waren dagegen, wie die Gemeinde verkündet.

Dezentrale Lösung gefordert

«Wir haben uns ein Ja erhofft», sagt Severin Isler. Der Gemeinderat sei davon überzeugt gewesen, dass es sich um eine gute Lösung gehandelt hätte. In erster Linie lehnte das Stimmvolk eine zentrale Unterkunft ab. Die Anwesenden wollten, dass der Gemeinderat eine dezentrale Lösung sucht, so Isler. Auch die Lage am Waldrand – der dortige Forstwerkhof sollte abgerissen werden – sei kritisiert worden.

Im Vorfeld betonte der Gemeinderat die Dringlichkeit schnellen Handelns in dieser Angelegenheit. So steigt die Zahl der Asylsuchenden in der Schweiz weiter.

In Magden gibt es total 52 Plätze für Asylsuchende, doch die Verteilung auf verschiedene Standorte sei für die Betreuung nicht ideal. Zudem besteht in der Fricktaler Gemeinde das Problem, dass die aktuellen Unterkünfte nicht langfristig genutzt werden können.

Keine langfristigen Standorte

Eine Liegenschaft ist ein Provisorium, eine weitere gehört mehrheitlich dem Kanton, welcher diese verkaufen will, zudem ist sie sanierungsbedürftig. Der Mietvertrag einer dritten Liegenschaft läuft im September aus und kann maximal bis im Sommer 2024 verlängert werden – das handelt die Gemeinde derzeit aus.

Nun muss der Gemeinderat so schnell wie möglich neue Varianten ausarbeiten. In einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung soll darüber abgestimmt werden.

