Black Friday in der Region – Deutlich weniger Kaufwillige an den Rabatt-Tagen Die Aktionstage der Discounter haben in diesem Jahr nicht so viele Menschen angezogen wie auch schon. Gut lief die Spielwarenabteilung im Manor. In beiden Basel wurden die Schutzkonzepte eingehalten, wie unsere Begehung bestätigt. Benjamin Wirth , Franziska Laur

Einkaufen mit Maske: Das ist auch am Black Friday Pflicht. Foto: Kostas Maros

Eine kleine Schlange hat es um halb neun Uhr morgens vor dem Manor an der Greifengasse, einige Menschen warten auf Einlass. Doch es ist kein Rennen und Drängen, gesittet und mit Schutzmaske auf dem Gesicht marschieren die Leute hinein. Viele gehen zielstrebig in die Spielwarenabteilung. Dort gibt es an diesem Freitag 30 Prozent Rabatt auf alles. «Ich habe Weihnachtsgeschenke für den Neffen eingekauft», sagt eine junge Frau. Im Manor wurde der Black Friday auf drei Tage verteilt. Die Spielwaren sind nur am Freitag günstiger.

Die Spielwaren im Manor sind nur am Freitag günstiger. Foto: Kostas Maros

Manor habe sich über mehrere Wochen intensiv auf das Shopping-Ereignis vorbereitet und das Schutzkonzept nochmals verschärft, sagt Mediensprecherin Sofia Conraths auf Anfrage. Die Black-Friday-Angebote gelten sowohl stationär als auch online. «Wir verfügen über elektronische Messgeräte, welche uns den Besucherstand in Echtzeit signalisieren. Im Geschäft an der Greifengasse könnten sich etwas über 3000 Personen im Warenhaus aufhalten und im St. Jakob 2300 Personen», so Conraths.