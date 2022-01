Globus erläutert Umzugspläne – Deutlich reduziertes Angebot Das Warenhaus Globus am Marktplatz soll komplett ausgehöhlt und neu aufgebaut werden. Während dieser aufwendigen Bauarbeiten zieht Globus in das heutige Outlet an der Freien Strasse 50. Dorothea Gängel

Das Warenhaus Globus am Marktplatz, im Herzen von Basel. Foto: Pino Covino

Das Warenhaus Globus am Marktplatz wird während einer vierjährigen Bauphase hinter der historischen Fassade komplett saniert. Es geschieht dies im Zuge einer Umstellung aller Filialen, die Anfang 2020 von der thailändischen Central Group und der österreichischen Signa Holding übernommen wurden. Die Zeitspanne macht deutlich, wie umfangreich die Bauarbeiten in Basel werden, für die ein dreistelliger Millionenbetrag budgetiert ist.

Während der Umbauarbeiten wird Globus in das heutige Outlet an der Freien Strasse 50 ziehen. Damit die im Vergleich deutlich geringere Fläche bestmöglich genutzt werden kann, finden dort in den nächsten zwei Monaten Baumassnahmen statt. Das entsprechende Baugesuch beziffert die dafür benötigten Kosten auf 1,7 Millionen Franken.