Anita Rauch – der Wirbelwind mit der spanischen Seele

Sie ist in Spanien geboren, hat in den Basler Daig geheiratet und lancierte in den 1980er-Jahren eine Koch-Kultursendung auf Radio DRS 1, die ein Renner wurde. Anita Rauch (85) lebt noch immer in der «Dalbe», hält sich zurzeit aber wegen des Coronavirus in Schönried auf. Dort hat -minu sie besucht.