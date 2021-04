Ausser Betrieb – Desinfektions-Grounding bei den BVB Bei der Installation eines aktiven Desinfektionssystems in ihren Trams und Bussen haben die BVB laut Bundesamt für Gesundheit gegen die Biozid-Produkteverordnung verstossen. Eine Bewilligung scheint wenig wahrscheinlich. Daniel Wahl

Über den Köpfen der Trampassagiere schimmert UV-C-Licht durch die Ritzen des bei den BVB installierten Desinfektionsgeräts. Foto: Georgios Kefalas / keystone

Stolz präsentierte sich BVB-Direktor Bruno Stehrenberger am Montag vor einer Woche als Pionier und die Basler Verkehrsbetriebe als Wegbereiter für ein neues Desinfektionssystem im öffentlichen Verkehr. Er zeigte, mit welchen neuen Geräten die BVB die Raumluft und die Oberflächen in ihren Trams und Bussen coronafrei halten werden. Wie man den Feldversuch vom Kantonslabor wissenschaftlich begleiten lasse. Wie die BVB ihre Resultate und Erkenntnisse anderen interessierten grossen Verkehrsbetrieben in der Schweiz zukommen lassen werden. Und dass man die Flotte mit den Geräten auf Basis von Ultraviolettlicht-C und Titanoxid aus Deutschland für geschätzte 1,5 Millionen Franken ausrüsten werde.