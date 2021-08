Im Fokus – Deshalb mag Michael Lang den Europacup Der Verteidiger möchte mit dem FCB in die Gruppenphase der Conference League einziehen. Auch, weil dadurch sein Alltag abwechslungsreicher werde. Dominic Willimann

Michael Lang mag an den internationalen Reisen auch das Kennenlernen fremder Länder. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Michael Lang hat schon so manches Europacupspiel absolviert; sei es in der Champions League, der Europa League und nun in der neu geschaffenen Conference League. Der Aussenverteidiger möchte seine internationale Bilanz weiter aufpolieren und strebt deshalb mit dem FCB die Gruppenphase der Conference League an.

Lang sagt, dass Europacupreisen für ihn stets spannend seien. Auch, weil er drei Tage mit dem Team unterwegs sei und dabei eine fremde Stadt kennen lerne. «Das ist eine willkommene Abwechslung», findet der 30-Jährige.

Aber es gibt auch noch einen anderen Aspekt, weshalb der Ostschweizer Europacupspiele mag. «In solchen Phasen hast du weniger Trainings und mehr Spiele. Das ist doch das, was man als Fussballer möchte.» Deshalb ist für ihn klar: Mindestens bis im Winter soll der FCB europäisch dabei sein.

