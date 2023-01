Halb so viele wie geplant – Warum machen Basler Studierende so selten Auslandssemester? Im schweizweiten Vergleich ist die Mobilitätsquote an der Universität Basel sehr niedrig. Auch die FHNW erreicht die Ziele nicht. Isabelle Thommen Dorothea Gängel

Die Schweiz hat sich 2020 explizit zu dem auch international gesetzten Mobilitätsziel von 20 Prozent bekannt, wovon die Universität Basel weit entfernt ist. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

«Mir war es extrem wichtig, einmal zu sehen, wie es an einer ausländischen Universität läuft», sagt Remo el Rawi, Student der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel. Daher bewarb er sich mit einem Motivationsschreiben und seinem Leistungsausweis an der Pompeu Fabra in Barcelona. Mit dieser hat die Universität Basel ein Abkommen – und das hat viele Vorteile. So kostet sein Semester im Ausland gleich viel wie in Basel. Zudem werden seine Prüfungen in Basel anerkannt.