Das sind die Esaf-Highlights – Deshalb lohnt sich ein Besuch in Pratteln Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest bietet weit mehr als starke Männer im Sägemehl. Vorbeischauen ist ein Muss – auch weil der Zugang zum Gelände kostenlos ist. Dominic Willimann

Bereit für den grössten Sportanlass der Schweiz: Das Esaf-Festgelände bei der Hülftenschanz. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Von Samstagmorgen an greifen die Schwinger im Sägemehl zusammen – und machen in total acht Gängen den Schwingerkönig unter sich aus. Auf dem Esaf-Festgelände in Pratteln ist aber bereits ab Donnerstag mächtig was los. Erwartet werden bis Sonntag rund 400’000 Besucherinnen und Besucher. Die BaZ hat fünf Tipps, weshalb Sie in diesen Tagen unbedingt mal im Unterbaselbiet vorbeischauen sollten. Eines vorweg: Es lohnt sich!